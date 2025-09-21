[서울데이터랩]방귀코인 이뮤터블엑스 엠와이엑스 파이낸스 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 내 하락률이 높은 주요 가상자산 중에서 방귀코인(FARTCOIN)이 -7.48%의 하락률로 가장 큰 폭의 하락을 기록했다. 방귀코인의 현재가는 1085원이며, 시가총액은 약 1조 851억 원으로 나타났다. 방귀코인은 밈 코인으로서, 주로 재미와 유머를 기반으로 한 커뮤니티 중심의 프로젝트로 주목받고 있다.이뮤터블엑스(IMX)도 -4.64%의 하락률을 기록했다. 이뮤터블엑스는 이더리움 기반의 레이어 2 솔루션으로, NFT 거래에 초점을 맞춘 플랫폼이다. 현재 이뮤터블엑스의 가격은 1136원이며, 시가총액은 약 2조 2045억 원이다. 이 플랫폼은 주로 NFT 거래의 효율성을 높이는 데 중점을 두고 있다.엠와이엑스 파이낸스(MYX)도 -4.14% 하락했다. 엠와이엑스 파이낸스는 탈중앙화 금융 서비스(DeFi)를 제공하는 플랫폼으로, 사용자가 자산을 관리하고 대출을 받을 수 있는 기능을 제공한다. 현재 가격은 1만 5484원이며, 시가총액은 약 3조 521억 원에 이른다.에스피엑스6900(SPX)은 -3.50%의 하락률을 보였다. 에스피엑스6900은 주로 블록체인 기반 게임에서 사용되는 토큰으로, 게임 아이템의 거래와 같은 다양한 기능을 지원한다. 현재 가격은 1748원이며, 시가총액은 약 1조 6274억 원이다.봉크(BONK) 또한 -3.27% 하락했다. 봉크는 소수점 이하의 가격 변동성을 특징으로 하는 코인으로, 주로 소규모 거래와 빠른 결제를 지원하기 위해 설계되었다. 현재 가격은 0.0324원이며, 시가총액은 약 2조 6293억 원이다.한편, 스카이 프로토콜(SKY)은 -3.24% 하락했으며, 하이퍼리퀴드(HYPE)는 -3.04%의 하락률을 기록했다. 소닉SVM(S)은 -2.93%, 펌프(PUMP)는 -2.90% 하락했다. 에어로드롬 파이낸스(AERO)는 -2.53%의 하락률을 보이며, 시장의 하락세를 나타냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]