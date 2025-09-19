[서울데이터랩]9월 19일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-09-19 13:35
수정 2025-09-19 13:35
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 리플이 각각 1억 6306만 원, 634만 3361원, 4248원으로 거래되고 있다. 비트코인은 24시간 동안 0.66% 하락하며 1시간 등락률도 -0.18%로 하락세가 지속되고 있다. 시가총액은 3248조 6354억 원이며, 거래량은 60조 8540억 원이다. 이더리움은 1.49% 하락 중이며, 1시간 등락률은 -0.91%로 추가 하락 가능성이 있다. 시가총액은 765조 6688억 원, 거래량은 43조 3400억 원이다. 리플은 1.90% 하락하였고, 1시간 등락률은 -0.68%로 하락세가 이어지고 있다. 시가총액은 253조 9854억 원이며, 거래량은 8조 4632억 원이다.



한편, 비앤비는 137만 3548원으로 1.01% 하락했다. 시가총액은 191조 1797억 원이다. 솔라나는 34만 1447원으로 0.77% 하락 중이다. 시가총액은 185조 4177억 원이다. 도지코인은 385원으로 2.17% 하락했다. 시가총액은 58조 2675억 원이다.

같은 시각, 트론은 485원으로 1.02% 상승했다. 거래량은 1조 3434억 원이다. 에이다는 1281원으로 0.14% 상승했다. 거래량은 2조 6989억 원이다. 하이퍼리퀴드는 7만 9722원으로 3.09% 하락했다. 거래량은 4749억 1633만 원이다.

한편, 체인링크는 3만 4110원으로 1.35% 상승했다. 거래량은 1조 3532억 원이다. 아발란체는 4만 8485원으로 5.52% 상승했다. 거래량은 2조 9729억 원이다. 수이는 5348원으로 0.40% 상승했다. 거래량은 2조 7483억 원이다.

같은 시각, 스텔라루멘은 547원으로 1.79% 하락했다. 거래량은 4260억 1883만 원이다. 비트코인 캐시는 85만 7813원으로 4.58% 하락했다. 거래량은 1조 4330억 원이다. 헤데라는 341원으로 0.46% 하락했다. 거래량은 4729억 6245만 원이다. 라이트코인은 16만 3338원으로 0.61% 하락했다. 거래량은 9642억 7602만 원이다. 레오는 1만 3330원으로 0.52% 상승했다. 거래량은 16억 873만 원이다.

전반적으로 암호화폐 시장은 하락세를 보이고 있으며, 일부 종목만 소폭 상승세를 기록하고 있다. 투자자들은 이러한 시장 변동성을 염두에 두고 신중한 투자 전략을 고려해야 할 필요가 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
