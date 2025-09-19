[서울데이터랩]엔비디아 주가 상승, 빅테크 혼조세

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]엔비디아 주가 상승, 빅테크 혼조세

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-19 08:44
수정 2025-09-19 08:44
18일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 엔비디아(NVDA)가 큰 폭의 상승세를 기록한 반면, 마이크로소프트(MSFT)와 애플(AAPL)은 소폭 하락세를 보이며 혼조세를 나타냈다.

엔비디아는 3.49% 상승하여 176.24 달러로 거래를 마쳤다. 메타(META)도 0.58% 상승하며 780.25 달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.00% 상승하여 252.03 달러로 마감했다.

마이크로소프트는 0.31% 하락하여 보합세를 보였고, 애플은 0.46% 하락했다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.17% 하락했으며, 브로드컴(AVGO)은 0.24% 하락했다.



거래대금이 가장 높은 종목은 엔비디아로, 334억 달러로 약 46조 3,698억원에 달했다. 마이크로소프트는 94.8억 달러로 약 13조 1,596억원, 애플은 104억 달러로 약 14조 4,217억원의 거래대금을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 7.8%에 달했다.
정연호 기자
