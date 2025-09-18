프로와 함께 티샷… ‘케어형 멤버십’ 눈길

이미지 확대 지난달 안성 골프클럽Q에서 열린 프로암 라운드.

던롭스포츠코리아 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 안성 골프클럽Q에서 열린 프로암 라운드.

던롭스포츠코리아 제공

2025-09-18 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

던롭스포츠코리아가 월간 케어형 멤버십 ‘젝시오 크루’를 선보였다. 지난 6월 1일 공식 출범한 이 프로그램은 기존 레이디스·맨즈 멤버십을 통합해 ‘한 번의 구매, 매달의 케어’를 콘셉트로 내세웠다.17일 던롭스포츠코리아에 따르면 지난달 안성 골프클럽Q에서 열린 프로암 라운드는 젝시오 크루가 추구하는 방향성을 단적으로 보여줬다. 신청 하루 만에 100여명이 몰리는 등 높은 경쟁률을 기록했으며, 최종 선정된 39명은 KPGA·KLPGA 프로와 한 팀을 이뤄 18홀 라운드를 함께 돌며 실전 레슨을 받았다. 캐디피·카트비·그린피를 모두 브랜드 측이 부담해 ‘프리미엄 케어형 멤버십’이란 타이틀을 입증했다는 평가다.참가자들은 라운드 전후 소통과 현장 지도를 통해 맞춤형 지도를 경험했다며 “프로와 함께하는 특별한 기회였다”는 반응을 보였다. 프로암 행사는 오는 11월까지 매달 이어질 예정이다.젝시오 크루는 매월 13일 다양한 혜택을 제공한다. 청담 프라이빗센터에서 진행되는 스윙 진단과 원포인트 레슨, 30만원 상당의 골프용품 추첨, 여성 전용 라운딩 프로그램 등이 대표적이다. 가입자 전원에게는 웰컴 기프트, 홀인원 축하금 200만원, 제휴 연습장 무료 이용권, 골프장 할인 쿠폰 등이 포함된 ‘골프라이프 패키지’가 제공된다.﻿