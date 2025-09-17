[서울데이터랩]펌프·에어로드롬 파이낸스·밈코어, 24시간 하락률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]펌프·에어로드롬 파이낸스·밈코어, 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-17 08:50
수정 2025-09-17 08:50
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가상자산 시장에서 가장 큰 하락률을 기록한 종목은 펌프(PUMP)로, 7.33% 하락했다. 펌프의 현재 가격은 11원이며, 시가총액은 약 3조 8953억 원에 이른다. 펌프는 주로 디지털 결제 솔루션을 제공하는 플랫폼으로 활용되며, 거래량은 1조 1820억 원에 달한다.

에어로드롬 파이낸스(AERO)는 24시간 동안 3.29% 하락하며 두 번째로 큰 하락폭을 보였다. 현재 가격은 1749원으로, 시가총액은 1조 5653억 원이다. 에어로드롬 파이낸스는 DeFi 플랫폼으로, 다양한 금융 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 이 종목의 거래량은 약 1383억 7897만 원이다.

밈코어(M)는 2.50% 하락했다. 밈코어는 소셜 네트워크와 결합된 가상자산 거래 플랫폼으로, 현재 가격은 3380원, 시가총액은 3조 5137억 원이다. 거래량은 372억 94만 원에 이르며, 커뮤니티 기반 프로젝트로 주목받고 있다.

커브 파이낸스 토큰(CRV)은 2.47% 하락했다. 이 종목의 현재 가격은 1009원이며, 시가총액은 1조 4037억 원이다. 커브 파이낸스 토큰은 주로 스테이블코인 거래를 위한 탈중앙화 거래소로 사용되며, 거래량은 2131억 6591만 원이다.

아발란체(AVAX)는 0.75% 하락했다. 아발란체는 스마트 계약 플랫폼으로, 현재 가격은 4만 1506원이다. 시가총액은 17조 5269억 원이며, 거래량은 1조 6358억 원으로 상당히 활발한 거래가 이루어지고 있다.



한편, 트론(TRX)은 0.68% 하락하며 현재 가격은 472원이다. 시가총액은 44조 7400억 원이며, 거래량은 1조 1104억 원이다. 같은 시각, OKX 토큰(OKB)은 0.56% 하락해 현재 가격이 27만 593원이다. 이 종목의 시가총액은 5조 6824억 원이며, 거래량은 1452억 1536만 원이다.

체인링크(LINK)는 0.54% 하락하며 현재 가격은 3만 2664원이다. 시가총액은 22조 1499억 원이며, 거래량은 9223억 2198만 원이다. 또한, 퀀트(QNT)는 0.52% 하락해 현재 가격이 13만 7969원이다. 시가총액은 1조 6656억 원이며, 거래량은 224억 2676만 원이다.

레이디움(RAY)은 0.50% 하락했다. 현재 가격은 4490원이며, 시가총액은 1조 2039억 원이다. 거래량은 739억 9856만 원이다. 이더리움(ETH)은 0.44% 하락하며 현재 가격은 621만 5002원이다. 시가총액은 750조 1782억 원이며, 거래량은 42조 8807억 원에 달한다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로