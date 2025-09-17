[서울데이터랩]펌프·에어로드롬 파이낸스·밈코어, 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가상자산 시장에서 가장 큰 하락률을 기록한 종목은 펌프(PUMP)로, 7.33% 하락했다. 펌프의 현재 가격은 11원이며, 시가총액은 약 3조 8953억 원에 이른다. 펌프는 주로 디지털 결제 솔루션을 제공하는 플랫폼으로 활용되며, 거래량은 1조 1820억 원에 달한다.에어로드롬 파이낸스(AERO)는 24시간 동안 3.29% 하락하며 두 번째로 큰 하락폭을 보였다. 현재 가격은 1749원으로, 시가총액은 1조 5653억 원이다. 에어로드롬 파이낸스는 DeFi 플랫폼으로, 다양한 금융 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 이 종목의 거래량은 약 1383억 7897만 원이다.밈코어(M)는 2.50% 하락했다. 밈코어는 소셜 네트워크와 결합된 가상자산 거래 플랫폼으로, 현재 가격은 3380원, 시가총액은 3조 5137억 원이다. 거래량은 372억 94만 원에 이르며, 커뮤니티 기반 프로젝트로 주목받고 있다.커브 파이낸스 토큰(CRV)은 2.47% 하락했다. 이 종목의 현재 가격은 1009원이며, 시가총액은 1조 4037억 원이다. 커브 파이낸스 토큰은 주로 스테이블코인 거래를 위한 탈중앙화 거래소로 사용되며, 거래량은 2131억 6591만 원이다.아발란체(AVAX)는 0.75% 하락했다. 아발란체는 스마트 계약 플랫폼으로, 현재 가격은 4만 1506원이다. 시가총액은 17조 5269억 원이며, 거래량은 1조 6358억 원으로 상당히 활발한 거래가 이루어지고 있다.한편, 트론(TRX)은 0.68% 하락하며 현재 가격은 472원이다. 시가총액은 44조 7400억 원이며, 거래량은 1조 1104억 원이다. 같은 시각, OKX 토큰(OKB)은 0.56% 하락해 현재 가격이 27만 593원이다. 이 종목의 시가총액은 5조 6824억 원이며, 거래량은 1452억 1536만 원이다.체인링크(LINK)는 0.54% 하락하며 현재 가격은 3만 2664원이다. 시가총액은 22조 1499억 원이며, 거래량은 9223억 2198만 원이다. 또한, 퀀트(QNT)는 0.52% 하락해 현재 가격이 13만 7969원이다. 시가총액은 1조 6656억 원이며, 거래량은 224억 2676만 원이다.레이디움(RAY)은 0.50% 하락했다. 현재 가격은 4490원이며, 시가총액은 1조 2039억 원이다. 거래량은 739억 9856만 원이다. 이더리움(ETH)은 0.44% 하락하며 현재 가격은 621만 5002원이다. 시가총액은 750조 1782억 원이며, 거래량은 42조 8807억 원에 달한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]