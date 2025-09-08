[서울데이터랩]KB금융 1.75% 하락하며 부진한 모습

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]KB금융 1.75% 하락하며 부진한 모습

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-08 13:57
수정 2025-09-08 13:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


코스피 주요 종목들이 혼조세를 보이고 있다.

8일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)(액면가 100원)는 현재가 69,900원으로 전 거래일 대비 0.58% 상승하고 있다. 외국인비율 50.35%에 거래량 5,472,519주를 기록하고 있으며, PER 15.61, ROE 9.03으로 안정적인 재정 상태를 유지하고 있다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)(액면가 5,000원)는 현재가 278,000원으로 전 거래일 대비 1.65% 상승하며, 거래량 1,210,999주로 활발한 거래를 보이고 있다. 외국인비율은 55.35%, PER은 7.01, ROE는 31.06으로 나타나 수급과 재정 지표 모두 양호한 상태다.

시가총액 3위부터 10위까지의 종목들은 등락이 엇갈린다. 한화에어로스페이스(012450)는 2.99% 상승하며 주목받고 있다. 반면, KB금융(105560)은 1.75% 하락하며 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▲0.89%, 두산에너빌리티(034020) ▼1.94%, NAVER(035420) ▼1.09%, 한화오션(042660) ▼1.78%, 신한지주(055550) ▼0.93%, 삼성생명(032830) ▲0.33%, HD한국조선해양(009540) ▼1.63%, 삼성물산(028260) ▼0.14%, 현대모비스(012330) ▼1.08%, 카카오(035720) ▲1.11% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장에서는 외국인 투자자들의 매수세가 두드러지고 있으며, 거래량이 많은 종목들은 상승세를 기록하고 있다. 특히, SK하이닉스와 한화에어로스페이스는 높은 외국인비율과 거래량을 바탕으로 강세를 보이고 있다. 반면, 거래량이 적은 종목들은 하락세를 면치 못하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로