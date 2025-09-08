일상정원, 미국가금류수출협회·미국쌀협회와 ‘미식도감’ 프로모션 진행

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

스키야키 & 샤브샤브 전문점 ‘일상정원’이 미국가금류수출협회(USAPEEC)와 미국쌀협회(USA Rice)와 협업해 신규 프로모션 ‘미식도감’을 선보인다고 밝혔다.일상정원은 구름 스키야키, 소유 모츠나베 등 트렌디한 메뉴로 인지도를 쌓아온 브랜드로, 이번 협업을 통해 고품질 미국산 계란과 쌀을 활용한 다채로운 미식을 선보인다.이번 프로모션은 메인 2종과 사이드 2종으로 구성된 총 4가지 메뉴로 마련됐다. 상세 메뉴는 ▲불고기 가득 규동 반상 ▲매콤 온(溫)우동 정식 ▲트러플 리조또 ▲모둠튀김이다.특히 신메뉴인 ‘불고기 가득 규동 반상’은 미국산 갈릭라이스 위에 부드러운 목심 불고기를 듬뿍 올린 덮밥에 미국산 계란을 활용한 바삭한 튀김을 더해 풍성한 맛과 구성을 자랑한다.또 다른 메인 메뉴인 ‘매콤 온(溫)우동 정식’은 일본 3대 우동 중 하나인 이나니와 우동면에 매콤한 육수를 더하고, 사이드로 김치 아란치니를 곁들여 이색적인 조화를 선보인다.일상정원 관계자는 “이번 협업을 통해 미국산 쌀과 계란의 우수한 맛과 품질을 소비자들이 직접 경험하실 수 있도록 준비했다”며, “합리적인 가격으로 선보이는 이번 메뉴들을 많은 분들이 부담 없이 즐기시길 바란다”고 전했다.일상정원은 오는 10월 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 ‘2025 푸드위크 코리아’에 참가해 이번 프로모션 메뉴 일부를 현장에서 선보일 예정이다.‘일상 속 풍요로운 미식의 경험과 기록’을 주제로 진행되는 이번 ‘미식도감’ 프로모션은 내달 30일까지 코엑스점, 센트럴시티점, 서울역점 등 전 지점에서 만나볼 수 있다.한편, (주)루미 호스피탈리티는 서울랜드의 자회사로, 외식 사업 전문성을 강화하기 위해 F&B 사업부에서 분리 설립된 법인이다. 현재 한식 다이닝 ‘로즈힐’, 스키야키 & 샤브샤브 전문점 ‘일상정원’, 멕시코 음식점 ‘슈가스컬’, 아메리칸 다이너 ‘마디그라’, 한식 전문점 ‘쌈이맛’, 하이브리드 차이니즈 레스토랑 ‘청킹마마’ 등 8개 외식 브랜드를 운영하고 있다.