또 최고가… 국제 금값 5000달러까지 치솟나

선물 가격도 1.3% 올라 3653달러

이달 美 연준 ‘빅컷’ 전망까지 나와

안전자산 금값 상승세 지속될 듯

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-09-08 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난달 미국의 고용 시장이 크게 악화하고 9월 중 미 연방준비제도(Fed·연준)의 ‘빅컷’(0.50% 금리인하) 전망까지 나오면서 국제 금값이 연일 사상 최고치를 경신하고 있다. 현재 추세대로라면 온스당 3600달러(한화 약 500만원)를 눈앞에 둔 금값이 5000달러(한화 약 650만원)까지 갈 수 있다는 전망이 나온다.지난 5일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월 만기 금 선물 종가는 온스당 3653.3달러로 전장보다 1.3% 올랐다. 금 현물 가격도 최고치를 경신했다. 로이터에 따르면 금 현물 가격은 이날 미 동부시간 오후 2시 47분쯤 전장보다 1.4% 오른 온스당 3596.6달러에 거래됐다. 금 현물 가격은 이날 장중 온스당 3599.9달러까지 오르며 현물 기준으로는 사상 처음으로 3600달러선 돌파를 눈앞에 두기도 했다.국제 금값이 연일 사상 최고치를 기록하는 이유는 미국의 금리 인하가 유력해지면서 금값 상승에 대한 기대감이 커지고 있어서다. 달러로 거래되는 금은 대표적인 무이자 자산으로 금리가 인하되면 달러 가치가 낮아져 외화를 보유한 투자자에게 상대적으로 투자매력도가 높아진다.미 노동부가 지난 5일 발표한 보고서에 따르면, 지난달 비농업 일자리는 전월 대비 2만 2000개 증가했다. 이는 다우존스 전망치인 7만 5000개에 한참 못 미친다. 실업률도 4.3%로 전월(4.2%) 대비 0.1% 올랐다. 도널드 트럼프 미 대통령이 “정부에 불리하도록 통계를 조작한다”며 노동통계국장을 경질한 뒤 처음 나온 보고서라는 점에서 충격이 더 컸다.7일 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연준이 오는 16~17일 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25% 포인트 인하할 확률은 89.0%(7일 현재)다. 빅컷인 0.5% 포인트 내릴 확률은 11%이고, 동결할 확률은 ‘제로(0)’였다. 월가 전문가들은 미국 관세 정책의 불확실성, 연준의 금리 인하 기조 등으로 안전자산인 금값 상승이 지속될 것으로 보고 있다. 골드만삭스는 최근 보고서에서 연준의 독립성이 훼손되면 금값이 온스당 5000달러에 이를 수 있다고 전망했다.