[서울데이터랩]크로노스 플레어 OKX 토큰 하락률 상위

[서울데이터랩]크로노스 플레어 OKX 토큰 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-03 08:57
수정 2025-09-03 08:57
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 동안 가장 큰 하락률을 기록한 종목은 크로노스(CRO)로, 0.79%의 하락세를 보였다. 현재 크로노스의 가격은 360원이며, 시가총액은 약 12조 1042억 원이다. 크로노스는 주로 크립토닷컴(Crypto.com)의 자체 블록체인 네트워크를 활용하여 다양한 서비스를 제공하는 데 사용되는 토큰으로, 크립토닷컴 생태계 내에서 중요한 역할을 한다.

플레어(FLR)는 0.69% 하락하며 두 번째로 큰 하락률을 기록했다. 플레어는 현재 28원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 2조 943억 원이다. 플레어는 스마트 계약 기능을 지원하며, 특히 이더리움과의 상호 운용성을 강조하여 다양한 블록체인 네트워크와의 연결을 목표로 하고 있다.

세 번째로 하락률이 높은 종목은 OKX 토큰(OKB)으로, 0.27%의 하락세를 보였다. OKX 토큰은 22만 9626원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 4조 8221억 원이다. 이 토큰은 OKX 거래소에서 사용되는 유틸리티 토큰으로, 사용자에게 거래 수수료 할인 및 다양한 혜택을 제공한다.

레오(LEO)는 0.23% 하락하며 네 번째로 높은 하락률을 기록했다. 레오는 현재 1만 3329원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 12조 3034억 원이다. 레오는 비트파이넥스(Bitfinex) 거래소의 유틸리티 토큰으로, 거래 수수료 할인을 비롯한 다양한 혜택을 제공하는 데 사용된다.

퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 0.03% 하락하면서 다섯 번째로 높은 하락률을 기록했다. 현재 퍼스트 디지털 USD의 가격은 1392원이며, 시가총액은 약 2조 226억 원이다. 이 스테이블코인은 디지털 결제 및 거래 안정성을 제공하기 위해 설계된 토큰이다.



한편, 유에스디코인(USDC)은 0.02% 하락하며 현재 1395원에 거래되고 있다. 같은 시각 다이(DAI)는 0.01% 하락하여 1395원에 거래 중이다. 페이팔 USD(PYUSD)는 하락 없이 1395원으로 거래되고 있으며, USD1은 0.02% 상승하여 1395원에 거래되고 있다. USDe는 0.03% 상승하여 1397원에 거래 중이며, 콘플럭스(CFX)는 0.06% 상승하여 244원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
