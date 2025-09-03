“新대외경제전략 낼 것… 여세추이 자세로 대응”

구윤철 부총리 ‘대외경제장관회의’

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 2일 대미 관세 협상 후속 조치로 ‘새 정부 신 대외경제전략’을 구체화해 발표하겠다고 밝혔다. 그러면서 “‘여세추이’(與世推移·세상의 변화에 발맞춘다)의 자세로 통상 환경 불확실성에 기민하게 대응하겠다”고 말했다.구 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 대외경제장관회의에서 “조만간 발표되는 ‘대미 관세 협상 후속 지원대책’을 통해 우리 기업의 관세 대응을 적극 지원하고 산업 경쟁력을 강화하는 데 노력하겠다”며 이렇게 말했다.구 부총리는 한미 정상회담 결과에 대해 “양국은 경제·안보·첨단기술이 결합한 ‘미래형 동맹’ 관계로 발전하기 위한 전기를 마련했다”고 평가하며 “3500억달러(약 490조원) 대미 투자금융 패키지의 세부 실행방안을 마련하기 위한 협의를 지속하겠다”고 밝혔다. 이어 “다음달 경주에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 양국 간 경제 협력의 깊이를 더해갈 것을 약속했다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 APEC 참석을 기정사실화한 것이다.한일 정상회담에 대해선 “공급망 등 경제 안보 분야에서 정상 차원의 소통을 강화하고 수소 공급망 연계, 암모니아 혼합연소 발전 생태계 구축, 인공지능(AI) 분야에서 글로벌 사우스 공동 진출 등 양국이 시너지를 낼 수 있는 미래 핵심 산업의 협력을 강화하는 성과를 거뒀다”고 평가했다.﻿