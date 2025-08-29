기존 7만원→ 9만 1000원으로… 탐나는전 9월 1일부터 포인트 적립률 상향

기존 7만원→ 9만 1000원으로… 탐나는전 9월 1일부터 포인트 적립률 상향

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2025-08-29 17:30
수정 2025-08-29 17:30
연 매출액 10억원 이하 가맹점서 결제때
월 70만원 한도 결제액의 13% 포인트 적립
올해 탐나는전 발행 목표액 6800억원으로

이미지 확대
제주도 지역화폐 탐나는전이 새달부터 포인트 적립률을 현행 10%에서 13%로 상향한다. 제주도 제공
제주도 지역화폐 탐나는전이 새달부터 포인트 적립률을 현행 10%에서 13%로 상향한다. 제주도 제공


다음달 1일부터 제주 지역화폐 탐나는전을 쓸 경우 포인트가 더 많이 쌓인다.

제주도는 정부의 지역화폐 지원 확대 기조에 맞춰 9월 1일부터 ‘탐나는전’ 포인트 적립률을 현행 10%에서 13%로 상향한다고 29일 밝혔다.

다음달부터 탐나는전 이용자는 연 매출액 10억원 이하 가맹점에서 결제 시 월 70만원 한도 내에서 결제액의 13%를 포인트로 적립받는다. 월 최대 적립 가능액은 기존 7만원에서 9만 1000원으로 늘어난다.

221억원의 예산이 투입되는 이번 적립률 확대는 정부의 지역화폐 활성화 정책에 힘입은 결과다. 정부가 2차 추가경정예산에서 지역화폐 국비 지원 기준을 기존 2%에서 8%로 4배 확대하면서 지방자치단체의 인센티브 확대 여력이 마련됐다.

2020년 11월 30일 탐나는전 첫 발행 이후 역대 최대 규모의 인센티브 예산이 편성됐다. 올해 탐나는전 발행 목표액도 당초 4000억원에서 6800억원으로 확대될 전망이다.



김미영 제주도 경제활력국장은 “정부의 적극적인 지원으로 인센티브를 확대해 도민들의 생활비 절감 효과와 함께 지역 소상공인 매출 증대에도 기여할 것”이라며 “탐나는전이 지역경제 선순환 구조를 더욱 강화하는 촉매제가 되길 기대한다”고 말했다.
제주 강동삼 기자
