방금 들어온 뉴스

KT클라우드, 클라우드-데이터센터 통합관제센터 개소

이범수 기자
이범수 기자
입력 2025-08-29 15:19
수정 2025-08-29 15:19
KT클라우드는 클라우드와 데이터센터 시스템을 한 공간에서 통합 운영하는 통합관제센터를 개소했다고 29일 밝혔다.

통합관제센터는 전국 15개 데이터센터와 클라우드 인프라 전반을 대상으로 시설·네트워크·서비스를 아우르는 E2E(End-to-End) 관제 체계를 갖췄다.

그동안 클라우드와 데이터센터 관제를 별도로 운영해 왔으나, 통합관제센터 구축으로 시스템 전반을 긴밀하고 신속하게 관리할 수 있는 체계를 마련한 것이다.

KT클라우드는 장애 이력을 인공지능(AI)이 실시간 분석해 최적의 대응 시나리오를 자동 추천하고 우선순위를 안내하는 기능도 순차 도입할 예정이다.

최지웅 KT클라우드 대표는 “클라우드와 데이터센터를 연결해 한층 완성도 높은 서비스 환경을 구현하기 위해 통합관제센터를 마련했다”며 “앞으로도 관제 품질을 지속 개선해 고객에게 안정적이고 만족도 높은 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
이범수 기자
