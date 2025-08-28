거제 해녀들이 잡은 신선한 수산물 한가득

방금 들어온 뉴스

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2025-08-28 13:44
수정 2025-08-28 13:44
이미지 확대
28일 서울 용산구 이마트 용산점 수산매장에서 ‘요즘 해녀’로 활동 중인 인플루언서 우정민, 진소희가 해녀들이 직접 잡아올린 수산물을 소개하고 있다. 이마트는 경남 거제시 덕포어촌계 해녀들이 잡은 자연산 돌멍게, 바위굴, 문어 등 프리미엄 수산물을 이마트 매장 및 모바일 앱 내 ‘오더투홈’을 통해 단독 판매한다. 2025.8.28 이지훈 기자
이미지 확대
28일 서울 용산구 이마트 용산점 수산매장에서 ‘요즘 해녀’로 활동 중인 인플루언서 우정민, 진소희가 해녀들이 직접 잡아올린 수산물을 소개하고 있다.

이마트는 경남 거제시 덕포어촌계 해녀들이 잡은 자연산 돌멍게, 바위굴, 문어 등 프리미엄 수산물을 이마트 매장 및 모바일 앱 내 ‘오더투홈’을 통해 단독 판매한다.

위로