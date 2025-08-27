[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(8월 27일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 한화오션(042660)가 개장 5분 만에 8.97%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 한화오션의 현재가는 112,200원으로 전 거래일 대비 4.08% 상승하고 있다. 거래량은 399,116주를 기록했다.이어 삼성전자(005930)가 검색비율 2위를 기록하며 0.28% 하락세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 0.16% 상승하며 큰 변동 없이 출발하고 있다. 검색비율 4위 삼성중공업(010140)은 개장 초반부터 2.18%의 상승률을 기록하고 있다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 1.91% 하락하며 약세를 보이고 있다.6위 두산퓨얼셀(336260)은 등락률 5.27%로 상승세를 보이고 있다. 7위 범한퓨얼셀(382900)은 25.27%의 폭등세를 보이고 있다. 8위 모나미(005360)는 19.22%의 급등세를 보이고 있다. 9위 현대바이오(048410)는 10.90% 상승하며 강세를 나타내고 있다. 10위 카카오(035720)는 하락률 0.15%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 범한퓨얼셀 ▲25.27%, 모나미 ▲19.22%, 현대바이오 ▲10.90%, 두산퓨얼셀 ▲5.27%, 한화오션 ▲4.08%, 삼성중공업 ▲2.18%, 아난티(025980) ▲1.65%, 대한조선(439260) ▲1.88%, 펩트론(087010) ▲1.12%, HLB(028300) ▲0.26%, 현대차(005380) ▲0.23%, NAVER(035420) ▼0.23%, 에이비엘바이오(298380) ▼0.74%, 알테오젠(196170) ▼0.11%, 카카오 ▼0.15%, 삼성전자 ▼0.28%, 로보티즈(108490) ▼2.42%, SK하이닉스 ▼1.91%, 삼성SDI(006400) 0.00% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]