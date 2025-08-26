[서울데이터랩]HD현대중공업 주가 3.91% 하락하며 시장 하락세 주도

정연호 기자
입력 2025-08-26 12:55
HD현대중공업(329180) 주가 3.91% 하락하며 시장 하락세 주도

삼성전자(005930) -1.40% SK하이닉스(000660) -0.77% 두산에너빌리티(034020) -2.88% 등 주요 대형주 하락세

코스피 주요 대형주들이 전반적으로 하락세를 보이고 있다.

26일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 삼성전자는 현재가 70,500원으로 전 거래일 대비 1.40% 하락 중이다. 외국인 비율 50.53%에 거래량은 7,064,621주를 기록하며 PER 15.75, ROE 9.03으로 재무 지표는 안정적이다. SK하이닉스는 257,500원으로 0.77% 하락 중이며, 거래량은 915,069주로 외국인 비율은 55.14%를 기록 중이다. PER은 6.50, ROE는 31.06으로 안정적인 재무 상태를 보이고 있다.

LG에너지솔루션(373220)은 0.26% 상승하며 거래량 67,458주를 기록 중이다. 삼성바이오로직스(207940)는 보합세로 21,101주가 거래되고 있다. 반면, 삼성전자우(005935)는 1.20% 하락 중이며, 한화에어로스페이스(012450)는 1.77% 하락, 현대차(005380)는 1.13% 하락을 기록하고 있다. KB금융(105560)은 1.90% 하락하며 두산에너빌리티는 2.88% 하락 중이다. 특히 HD현대중공업은 3.91% 하락하며 큰 폭의 하락세를 보이고 있다.



시가총액 상위 20위권 종목들은 기아(000270) ▼1.05%, 셀트리온(068270) ▼0.46%, NAVER(035420) ▼1.33%, 한화오션(042660) ▼5.92%, 신한지주(055550) ▼1.20%, 카카오(035720) 보합, 삼성생명(032830) ▼0.92%, 삼성물산(028260) ▼1.50%, 현대모비스(012330) 보합, HD한국조선해양(009540) ▼5.03% 등의 성적을 기록하고 있다.

오늘 코스피 시장은 주로 하락하는 추세로, 외국인 투자자들이 매도세를 보이고 있다. 거래량이 높은 두산에너빌리티와 한화오션 등이 급격한 하락세를 주도하고 있으며, 이러한 하락은 시장 전반에 영향을 미치고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
