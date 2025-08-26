두피케어 브랜드 ‘솔랩’, 네이버 공식 브랜드스토어 론칭

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

두피케어 브랜드 ‘솔랩’, 네이버 공식 브랜드스토어 론칭

입력 2025-08-26 09:44
수정 2025-08-26 09:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
- 무료 배송·빠른 배송·단독 혜택으로 고객 경험 강화
이미지 확대


(주)코비스타의 프리미엄 두피 홈케어 전문 브랜드 솔랩(Solep)이 네이버 브랜드스토어를 공식 오픈하며 본격적인 판매 확대에 나선다.

이번 브랜드스토어는 그동안 솔랩을 꾸준히 사랑해준 고객들에게 보답하기 위해 기획됐으며, 단독 구성 상품과 실질적인 혜택을 제공한다. 네이버 N배송 도입으로 당일 또는 익일 도착이 가능해 한층 빠르고 안전한 배송 서비스를 누릴 수 있으며, 무료 배송은 물론 알림받기 동의 고객에게는 추가 할인 쿠폰도 지급된다.

또한 솔랩은 브랜드스토어 오픈과 함께 8월 18일부터 31일까지 진행되는 네이버 강세일 프로모션에 참여해 시즌오프 할인 행사를 실시한다. 행사 기간 동안 일부 인기 품목은 최대 42% 할인되며, ‘프리미어 하이그로 두피 앰플팩’ 구매 고객에게는 5ml 미니어처 증정으로 총 45ml 단독 구성을 제공한다. 아울러 프로모션 기간 내 구매 고객에게는 추가 3% 적립 혜택도 주어진다.

솔랩 관계자는 “여름철 두피에 쌓인 열과 피지를 제때 관리하지 않으면 가을철 탈모로 이어질 수 있다”며, “앞으로도 네이버를 통해 다양한 행사와 프로모션을 선보이며 소비자 접점을 확대하고, 올바른 두피 건강 관리 문화를 만들어가겠다”고 전했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로