[서울데이터랩]‘코아스’ 21.83% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-08-25 09:32
수정 2025-08-25 09:32
25일 오전 9시 10분 코아스(071950)가 등락률 +21.83%로 상승률 1위를 차지했다. 코아스는 개장 직후 336,020주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,460원 오른 13,730원이다.

한편 코아스의 PER은 -2.65로 나타나며, 이는 기업의 수익성이 낮거나 손실을 기록하고 있음을 시사한다. ROE는 -146.02%로, 이는 자산 대비 손실이 크다는 것을 의미할 수 있다.

이어 상승률 2위 아센디오(012170)는 현재가 2,205원으로 주가가 9.98% 상승하고 있다. 상승률 3위 한화투자증권(003530)은 현재 5,810원으로 7.20% 상승하며 긍정적인 모습을 보이고 있다. 상승률 4위 한전산업(130660)은 6.74% 상승하며 13,460원에 거래되고 있다. 상승률 5위 대한유화(006650)는 6.60%의 상승세를 타고 109,900원에 거래되고 있다.

6위 백산(035150)은 현재가 14,070원으로 6.51% 상승 중이다. 7위 유니퀘스트(077500)는 현재가 6,030원으로 5.79% 상승 중이다. 8위 이수페타시스(007660)는 현재가 62,300원으로 5.41% 상승 중이다. 9위 SK이터닉스(475150)는 현재가 22,650원으로 5.35% 상승 중이다. 10위 SNT다이내믹스(003570)는 현재가 62,700원으로 5.03% 상승 중이다.



이밖에도 한화투자증권우(003535) ▲4.91%, GS피앤엘(499790) ▲4.77%, 사조산업(007160) ▲4.59%, 부국증권(001270) ▲4.22% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
