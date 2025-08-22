프리미엄 가전매장 ‘LG전자 플래그십 D5’, 신규 오픈 기념 가전 행사 실시

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프리미엄 LG가전 매장 ‘LG전자 플래그십 D5’가 강남 학동사거리에 신규 오픈하고 대규모 가전행사를 실시한다. 행사는 사전예약 8월 22일부터 9월 4일까지, 본 행사는 9월 5일부터 10월 2일까지 열린다.LG전자 플래그십 D5(DIMENSION5)는 ‘오감을 깨우는 다섯 개의 차원’, 우리가 알던 차원을 넘어서는 5번째 차원, 기술과 예술, 사람과 삶이 맞닿아 새로운 가치와 경험이 창조되는 차원을 뜻하는 프리미엄 LG가전 매장이다.전국 1등 가전매장의 명성을 이어온 LG전자 베스트샵 강남본점이 리뉴얼을 통해 ‘LG전자 플래그십 D5’로 새롭게 단장했다. 웨딩 가전을 비롯해 2024년 전국 베스트샵 매출 1위를 기록한 강남본점은 이번 변화를 통해 한층 업그레이드된 프리미엄 가전 공간으로 거듭나며, 플래그십 스토어로서의 위상을 강화한다.매장에서는 고객의 예산과 라이프스타일을 고려한 전문 매니저의 맞춤형 상담을 제공하며, 최대 150만원 상당의 제휴 사은품 증정 등 프리미엄 서비스를 선보인다. 단순한 가전 판매를 넘어, 차별화된 고객 경험을 제공하는 ‘플래그십 스토어’로서의 위상을 더욱 강화한다는 계획이다.LG전자 플래그십 D5 매장에서는 신규 오픈을 기념해 전 제품 특별할인(일부 품목 제외), 으뜸효율 가전 환급 행사, 결혼가전 및 이사/입주가전 특별혜택, 금액대별 사은품 및 멤버십 포인트 증정, LG가전 구독 행사 등 다채로운 프로모션과 이벤트를 전개한다.먼저 으뜸효율 가전 환급사업을 통해 으뜸효율 가전제품 구매 시 전 국민에게 10% 환급 혜택을 제공하며, 1인당 최대 30만원까지 받을 수 있다. 매장 방문 시 으뜸효율 가전 구입 및 환급을 쉽고 편리하게 알아볼 수 있다. 올해부터는 가전 구독도 환급이 가능하고, 정부 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.고객맞춤 혜택도 다양하다. LG전자 플래그십 D5 매장에서는 웨딩 가전 전문 매니저의 1:1 맞춤 가전 컨설팅과 함께 특별혜택을 제공한다. 이와 함께 이사가전 및 입주가전을 구입하는 고객, 군인 및 소상공인을 대상으로도 맞춤 혜택을 마련했다.‘LG가전 구독의 정석’ 이벤트도 실시한다. 행사기간 중 가전 구독 신청 시, 계약기간 내 무상A/S(고객과실 제외), 초기비용 절감, 연계할인, 멤버십 판매경로별 추가 적립 등의 다양한 혜택이 주어진다.금액대별 사은품 및 멤버십 포인트 혜택도 풍성하다. 행사기간 중 가전 구입금액대에 따라 테팔, 햄튼, 에머, WMF, 클래딘, 한국도자기, WOLL, ELLE, 콕스타, 아이젠베르그, 라체나, BRK 등 인기 브랜드 상품을 원하는 제품으로 증정하고, 최대 60만 멤버십 포인트도 제공한다.매장 관계자는 “LG전자 플래그십 D5 신규 오픈을 기념해 파격적인 혜택과 이벤트를 많이 준비했다”며 “특히 서울 강남 및 인근 결혼가전 및 입주/이사가전, 으뜸효율가전 구입을 고려하고 있다면 이번 신규 오픈 행사 때 방문을 추천 드린다”고 설명했다.한편 LG전자 플래그십 D5 가전 세일 행사 관련 더 자세한 사항 및 변경사항은 매장 문의 등을 통해서 확인할 수 있다.