코스피 3거래일 연속 하락… 3130선 마감

코스피 3거래일 연속 하락… 3130선 마감

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2025-08-20 16:17
수정 2025-08-20 16:17
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자


코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자


코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자
코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다. 이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다. 2025.8.20 이지훈 기자


코스피가 전 거래일(3,151.56)보다 21.47포인트(0.68%) 내린 3,130.09로 마감한 20일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 관련 업무를 보고 있다.

이날 장 초반 코스피는 한때 2% 넘게 하락하며 3,100선을 잠시 밑돌았으며 코스닥은 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61로 마감했다.

위로