[서울데이터랩]딕시·에스피엑스6900·폴리곤, 24시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 딕시(DEXE)는 24시간 동안 7.38% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 딕시는 현재 1만 1426원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 9567억 9537만 원으로 평가된다. 딕시는 주로 탈중앙화 거래소(DEX)에서 사용되는 유틸리티 토큰으로, 네트워크 참여자들 간의 거래를 촉진하는 역할을 한다.에스피엑스6900(SPX)은 6.72% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 보였다. 에스피엑스6900의 가격은 2336원이며, 시가총액은 약 2조 1751억 원에 달한다. 에스피엑스6900은 주로 금융 서비스와 관련된 플랫폼에서 활용되며, 다양한 금융 상품과의 연동을 통해 사용자들에게 다양한 혜택을 제공한다.폴리곤(POL)은 6.56%의 상승률을 기록하며 세 번째로 높은 상승세를 보였다. 현재 폴리곤의 가격은 309원이고, 시가총액은 약 3조 2433억 원이다. 폴리곤은 이더리움 네트워크의 확장성을 개선하기 위해 설계된 플랫폼으로, 빠른 거래 속도와 저렴한 거래 수수료를 제공한다.콘플럭스(CFX)는 5.47% 상승하며 네 번째로 높은 상승률을 기록했다. 콘플럭스의 가격은 296원이며, 시가총액은 약 1조 5205억 원이다. 콘플럭스는 블록체인 기술을 기반으로 한 스마트 계약 플랫폼으로, 효율적인 데이터 처리와 보안을 강조한다.스카이 프로토콜(SKY)은 5.39%의 상승률을 기록하며 다섯 번째로 높은 상승세를 보였다. 스카이 프로토콜의 가격은 110원이고, 시가총액은 약 2조 3524억 원이다. 스카이 프로토콜은 데이터 전송과 저장을 위한 탈중앙화 네트워크로, 보안성과 효율성을 강화한 시스템을 제공한다.한편, 펜들(PENDLE)은 5.16% 상승하며 현재 5547원에 거래되고 있다. 팬케이크스왑(CAKE)은 4.79% 상승해 3687원에 거래 중이며, 펏지 펭귄(PENGU)은 4.78% 상승하여 48원에 거래되고 있다. 같은 시각, 펌프(PUMP)는 4.74% 상승하며 4.71원에 거래되었고, 버추얼 프로토콜(VIRTUAL)은 4.64% 상승으로 1701원에 거래되고 있다.팬케이크스왑은 주로 디파이(DeFi) 플랫폼에서 활용되며, 사용자들에게 다양한 금융 서비스를 제공한다. 펜들 또한 DeFi 분야에서 높은 유연성과 이자 수익을 제공하는 프로토콜이다. 이러한 상승세는 다양한 가상자산들이 시장에서 긍정적인 반응을 얻고 있음을 반영한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]