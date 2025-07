‘구글·트위터’가 거쳐 간 곳…경기도 스타트업 2곳, ‘세계경제포럼’ 기술 선구자 선정

닫기 이미지 확대 보기

‘2025 세계경제포럼 뉴 챔피언 연차총회(Annual Meeting of the New Champions, AMNC 2025)’에 참석한 고영인 경제부지사(왼쪽 네 번째) 등 경기도 대표단이 기념 촬영을 하고 있다. (경기도 제공)