노승희와 홍정민, 유현조 상금왕 놓고 치열한 경쟁…12일 개막 OK저축은행 읏맨오픈서 격돌

시즌 후반으로 접어드는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 개인타이틀을 향한 경쟁이 치열해지는 상황에서 12일부터 경기 포천의 포천아도니스 컨트리클럽(파72)에서 열리는 KLPGA 투어 OK저축은행 읏맨 오픈(총상금 10억원)에서는 노승희와 홍정민, 유현조 등 상금왕을 둘러싼 경쟁이 치열해질 전망이다.우승 상금 1억8000만원을 두고 120명의 선수가 경쟁을 벌이는 이번 대회에서 가장 강력한 우승후보는 노승희다. 지난 6월 더헤븐 마스터즈에서 우승하며 시즌 첫 승을 신고한 노승희는 최근 5개 대회에서 준우승만 3차례 달성하는 저력을 과시했다. 특히 가장 먼저 누적 상금 10억원을 돌파하며 상금랭킹 1위(10억8768만원)를 달리고 있다. 이번 대회에서 2연패에 성공하면 상금 부문 선두를 굳히는 것은 물론 대상 포인트에서도 1위 유현조(482점)를 바짝 추격할 수 있다.노승희는 올 시즌 전체를 통틀어도 20개 대회에 출전해 우승 1회를 포함해 톱10에 10차례 진입했고 단 1번도 컷 탈락한 적이 없을 정도로 안정적인 모습을 보이고 있다.지난해 우승자로 디펜딩 챔피언이기도 한 노승희는 “올해는 디펜딩 챔피언으로 출전해 감회가 새롭다. 지난해 좋은 기억을 떠올리면서 타이틀 방어를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”면서 “대상, 상금왕 등 타이틀을 생각하며 골프를 치는 건 아니지만 개인적으로 작년보다 꾸준하게 좋은 경기력을 펼치고 있는 점이 만족스럽다”고 말했다.노승희의 가장 강력한 대항마는 지난 7일 메이저대회인 KB금융 스타챔피언십 정상에 오른 유현조로 그는 대상 포인트 1위, 상금 부문 3위에 자리했다. 신인이 메이저대회를 제패한 후 다음해에도 같은 대회에서 우승한 건 유현조가 KLPGA 투어 최초다.2주 연속 우승 사냥에 나서는 유현조는 “평소에 기록보다는 경기력에만 집중하다 보니 오히려 좋은 성적을 얻는 것 같다. 현재 샷감이 나쁘지 않으니 안주하지 않고 한 번 더 우승에 도전하겠다”고 각오를 밝혔다.지난주 KB금융 스타챔피언십에서 아쉽게 컷 탈락하면서 대상 포인트와 상금 순위에서 모두 1위 자리를 내준 홍정민은 이번 대회 우승을 통해 개인 타이틀 선두 탈환을 노리고 있다. 홍정민은 직전 대회 전까지 우승 2회, 준우승 3회를 기록하는 등 빼어난 성적을 거뒀다.시즌 3승을 겨냥하는 홍정민은 “연습량을 채우지 못해서 쉽지 않은 상황이지만 잘 극복하겠다. 목표는 우승이지만 이번 대회에서는 컨디션을 되찾는데 더 중점을 두겠다”고 강조헀다.미국여자프로골프(LPGA) 투어 뛰는 박성현은 추천 선수 자격으로 이번 대회에 참가한다. 그는 포틀랜드 클래식에서 공동 7위에 오르며 부활의 신호탄을 쐈다. 무엇보다도 박성현도 2015년 이 대회에서 우승한 적이 있는 좋은 기억을 갖고 있다. 올 시즌 유일하게 3승을 거두며 앞서나가다 최근 주춤한 이예원은 이번 대회에 불참한다. 이예원은 대신 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 ‘SONY JLPGA 챔피언십(총상금 2억엔)’에 나선다. 박현경도 같은 이유로 모습을 볼 수 없다.