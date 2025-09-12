SSG 베테랑들, 또 KBO 최초

최정, 10년째 20홈런 달성

노경은, 3시즌 연속 30홀드

이미지 확대 최정(왼쪽)·노경은(오른쪽).

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최정(왼쪽)·노경은(오른쪽).

연합뉴스

2025-09-12 26면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘불멸의 소년 장사’ 최정(38·SSG 랜더스)이 KBO리그 최초로 10년 연속 20홈런을 달성했다. 마운드에서는 베테랑 오른손 투수 노경은(41)이 리그 최초 3시즌 연속 30홀드 대기록을 작성했다.최정은 11일 대구 삼성 라이온즈전에서 7-4로 앞선 9회 마지막 공격 때 좌측 담장을 넘기는 1점 홈런을 때려냈다. 이로써 최정은 사상 첫 10년 연속 20홈런의 시대를 열었다. 최정은 2010년 데뷔 첫 20홈런을 기록했고, 2013년까지 4년 연속 20홈런 이상을 기록했다.최정은 2016년 40홈런에 이어 2017년 46홈런을 터뜨리며 개인 한 시즌 최다 홈런 기록과 함께 2년 연속 40홈런 이상을 달성한 바 있다. 올 시즌에는 전인미답의 통산 500홈런 시대를 열었고, 이날 홈런으로 그는 515홈런으로 기록을 늘렸다.노경은은 최정에 앞서 8회 마운드에 올라 대기록을 썼다. 그는 팀이 5-4로 앞선 8회 구원 등판해 1이닝을 1볼넷 1탈삼진 무실점으로 막았다. 이날도 홈런(시즌 45호)을 터트린 리그 홈런왕 르윈 디아즈를 상대로 예리한 포크볼을 찔러 헛스윙 삼진을 잡아냈고, 베테랑 포수 강민호는 공 2개로 범타 처리했다. 후속 타자 김영웅에게는 볼넷을 허용했지만, 이재현을 2루수 땅볼로 유도해 실점 없이 이닝을 끝냈다. 노경은은 시즌 30홀드를 작성, 김진성(LG 트윈스)과 함께 이 부문 공동 선두로 올라섰다. SSG가 8-4로 이겼다.서울 고척돔에서는 이미 리그 최하위(10위)가 확정된 키움 히어로즈가 갈 길 바쁜 NC 다이노스를 4-1로 잡았다. 키움은 최근 치른 8경기에서 5승3패 상승세를 보이며 치열한 5강 싸움을 벌이는 팀들에 ‘고춧가루 부대’로 떠올랐다. 이 기간 키움은 5강 싸움에 한창인 NC를 포함해 정규리그 1위 LG(3경기), 3위 진입을 놓고 경쟁하고 있는 삼성(1경기)에 각각 승을 거뒀다. NC는 이날 패배로 최근 2연승을 마감했다.광주에서는 5연패 벼랑 끝에 몰렸던 롯데 자이언츠가 KIA 타이거즈에 4-3으로 승을 거두며 꺼져가던 5강 불씨를 살려냈다.