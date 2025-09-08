김광현 ‘2000K’…역대 최소 경기·이닝으로 새 기록

KBO리그 통산 세 번째 달성 위업

이미지 확대 7일 서울 잠실야구장에서 LG 트윈스를 상대로 KBO리그 역대 3번째이자 최소경기·최소이닝 2000탈삼진을 기록한 SSG 랜더스 선발 투수 김광현이 ﻿축하 물세례를 받고 있다.

2025-09-08 26면

프로야구 2025 정규시즌 막판 총력전에 들어간 3위 SSG 랜더스가 KBO리그를 대표하는 왼손 에이스 김광현(37)의 최소 경기·최소 이닝 2000탈삼진을 앞세워 선두 LG 트윈스마저 잡고 5연승을 내달렸다.SSG는 7일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 방문 경기에서 필승 불펜조를 가동한 끝에 7-3으로 이겼다. 4위 삼성 라이온즈와의 격차는 이날 삼성이 2위 한화 이글스에 4-3으로 이기면서 2경기를 유지했고, 경기가 없었던 5위 kt 위즈에는 3경기 차이로 달아났다.김광현은 5-0으로 앞선 3회말 LG 박해민을 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 KBO리그 통산 3번째로 2000탈삼진 고지를 밟았다. 최소 경기(411경기), 최소 이닝(2302와3분의2 이닝) 2000탈삼진 기록도 새로 썼다. 기존 기록은 동갑내기 왼손 투수 양현종(KIA 타이거즈)의 497경기 2413과3분의1 이닝이다. 통산 최다 탈삼진은 이날 NC 다이노스를 상대로 삼진 5개를 추가한 양현종의 2173개다.SSG는 1회 최정의 1타점 희생타에 이어 한유섬이 2점 홈런(시즌 14호)을 퍼 올리며 총 3점을 뽑아냈지만, 김광현이 4회 3실점 하며 5-3까지 추격을 허용했다. 이에 박성한이 8회 박성한이 2타점 적시타를 때려내며 다시 7-3으로 달아났다.대구에서는 삼성 포수 강민호(40)가 2-1로 앞선 6회 한화 왼손 투수 조동욱의 시속 127㎞ 슬라이더를 걷어 올려 왼쪽 담장을 넘기는 2점 아치(시즌 12호)를 그렸다. 강민호의 개인 통산 350번째 홈런으로, KBO 역대 7번째이자 포수로는 최초의 기록이다.창원에서는 양현종의 6이닝 4피안타 2실점 호투에도 KIA가 NC에 1-2로 졌다.올 시즌 프로야구는 이날까지 누적 관중 1099만 9058명을 기록, 오는 9일 사상 첫 1100만 관중 시대를 연다. 역대 단일 시즌 최다 관중은 지난해 1088만 7705명이다.