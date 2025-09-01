“마무리 역사 쓴 전설”…은퇴 시즌 오승환, 일구대상 수상

이미지 확대 오승환 은퇴 기자회견 프로야구 삼성 라이온즈 투수 오승환이 7일 인천 연수구 오라카이 송도파크 호텔에서 은퇴 기자회견을 하고 있다. 2025.8.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오승환 은퇴 기자회견 프로야구 삼성 라이온즈 투수 오승환이 7일 인천 연수구 오라카이 송도파크 호텔에서 은퇴 기자회견을 하고 있다. 2025.8.7 연합뉴스

은퇴 투어 시즌을 보내고 있는 프로야구 삼성 라이온즈 마무리 투수 오승환(43)이 일구대상을 받는다.은퇴한 프로야구인들의 모임인 사단법인 일구회는 지난달 28일 2025년 일구대상 수상자 선정위원회를 열고 오승환을 수상자로 확정했다고 1일 밝혔다.김광수 일구회 회장은 “오승환은 프로야구 마무리 투수 역사를 새로 쓴 전설이자 국제 무대에서도 위상을 드높인 상징적 인물”이라고 일구대상 선정 이유를 설명했다.2005년 2차 1라운드 전체 5순위로 삼성에 입단한 오승환은 데뷔 첫해 후반기부터 팀의 마무리 보직을 맡아 ‘끝판 대장’ 전설을 써 내려왔다. 2006년과 2011년 각각 개인 단일 시즌 최다 세이브 기록인 47세이브를 달성했고, KBO리그 통산 737경기 44승 33패 427세이브 19홀드 평균자책점 2.32의 성적을 거뒀다.일본프로야구와 미국프로야구 메이저리그 마무리까지 거치며 한·일·미 통산 549세이브를 기록했다.오승환은 국가대표 마무리 투수로도 활약하며 야구대표팀의 2006년 월드베이스볼클래식(WBC) 3위, 2008년 베이징 올림픽 금메달, 2009년 WBC 준우승에 기여했다.오승환은 일구대상 수상자로 선정된 것과 관련해 “큰 상을 주셔서 영광이다. 팬들의 응원이 있었기에 이 자리까지 올 수 있었다”며 “앞으로도 한국 야구 발전에 힘을 보태고 싶다”고 전했다.일구상 최고 타자상과 최고 투수상 등 9개 부문의 수상자는 11월 중순 발표할 예정이다. 시상식은 12월 10일 서울 리베라호텔에서 열린다.