우상혁, 세계선수권대회 예선서 3위…16일 오후 8시 결선서 첫 우승 도전

이미지 확대 우상혁.AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 우상혁.AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 육상 최초로 실외 세계선수권대회 우승을 노리는 ‘스마일 점퍼’ 우상혁(29·용인시청)이 예선에서 3위로 본선에 진출했다. 우상혁은 16일 오후 8시 결선무대에서 처음으로 우승에 도전한다.우상혁은 14일 일본 도쿄 국립경기장에서 열린 2025 세계육상선수권 남자 높이뛰기 예선에서 2ｍ25를 넘어 3위에 올랐다. 남자 높이뛰기 예선에는 38명이 출전 신청을 했는데 실제로는 35명이 출전했다. 세계선수권에서 3차례 우승한 무타즈 에사 바르심(카타르)은 발 부상 탓에 불참했다.예선에서 한 번도 실패하지 않는 점퍼는 올레 도로슈크(우크라이나)와 아카마쓰 료이치(일본), 두 명이었다. 우상혁은 도로슈크와 아카마쓰에 이어 3위로 결선에 진출했다. 우상혁의 라이벌이자 2024 파리 올림픽 금메달리스트 해미시 커(뉴질랜드)는 2ｍ25를 2차 시기에서 넘어 예선을 공동 5위로 마쳤다.2023년 부다페스트 세계선수권 챔피언 장마르코 탬베리(이탈리아)는 2ｍ16, 공동 22위로 예선 탈락했다. 결선에서는 13명이 다시 같은 조건에서 경쟁한다.지난 7월 12일 모나코 다이아몬드리그 이후 약 두 달 만에 실전을 치른 우상혁은 2ｍ16 1차 시기에서 실패했지만 2차 시기에서 2ｍ16에 성공했다. 우상혁은 이어 2ｍ21과 2ｍ25는 1차 시기에서 가볍게 넘었다. 우상혁은 2ｍ25를 넘으면서 결선 진출을 확정했다.