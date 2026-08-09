이정후 연속경기 안타 6경기서 브레이크

이미지 확대 샌프란시스코 자이언츠 이정후. 샌프란시스코 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌프란시스코 자이언츠 이정후. 샌프란시스코 AP 연합뉴스

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샌프란시스코 자이언츠의 이정후의 연속경기 안타 행진이 ‘6’에서 멈춰섰다.이정후는 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 디트로이트 타이거스와의 홈경기에서 2번타자 우익수로 선발 출장했으나 3타수 무안타에 그쳤다. 이로써 최근 6연속경기 안타 행진에 제동이 걸렸고 타율도 0.301로 소폭 하락했다.이정후는 1회와 4회 연달아 유격수 땅볼로 물러났고 7회에는 2루수 땅볼에 그쳤다. 이정후는 9회초 대수비로 교체됐다. 샌프란시스코는 7회에만 6점을 내주며 0-8로 완패했다.샌디에이고 파드리스의 송성문은 휴스턴 애스트로스와의 홈경기에서 벤치를 지켰다. 샌디에이고는 휴스턴에 3-2로 승리했다.