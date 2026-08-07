[포토] 열연하는 차준환

세줄 요약 차준환이 서울 목동 아이스링크 프레스콜에서 아이스쇼 ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’의 주인공 성진우 역을 맡았다고 밝혔다. 그는 안무 제작에도 참여하며, 약한 E급 헌터가 그림자 군주로 성장하는 과정을 표현하는 데 집중했다고 설명했다. 차준환, 아이스쇼 성진우 역 맡아 소개

안무 제작 참여하며 성장 서사 표현 집중

목동 아이스링크서 17일까지 공연 진행

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7일 오후 서울 양천구 목동 아이스링크에서는 ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’ 프레스콜이 열렸다. 이 자리에는 차준환을 비롯해 피겨 국가대표 출신 이시형·김예림, 우진하 연출, 김해진 안무감독 등 총 10명이 참석했다.차준환은 이 공연에서 최약체 병기에서 최강의 ‘그림자 군주’로 성장하는 주인공 성진우 역을 맡았다. 안무 제작에도 참여했다.그는 성진우에 대해 “성장이라는 키워드에 특화된 캐릭터라고 생각한다”며 “성진우를 워낙 좋아하기도 하고, 연습 과정에서도 가장 약했던 E급 헌터 성진우가 어떻게 성장해 나가는지 그 과정을 중점적으로 표현하려고 노력했다”고 말했다.‘나 혼자만 레벨업 on ICE’는 전 세계 누적 조회수 143억 뷰를 기록한 웹툰 ‘나 혼자만 레벨업’을 원작으로 한 아이스쇼다. 지난해 초연 당시 화려한 스케이팅 퍼포먼스와 무대 연출, 음악, 영상 기술이 어우러진 무대로 호평을 받았다.무희로 불리는 S급 헌터 ‘차해인’ 역에는 김예림, 성진우의 든든한 길드원이 돼 주는 ‘유진호’ 역엔 신석수가 낙점됐다. 성진우의 충실한 첫 번째 그림자 기사 ‘이그리트’ 역은 이시형이 맡는다. 이 밖에도 권채원(성진아 역), 에이미(이주희 역) 등이 출연한다.공연은 이날부터 오는 17일까지 서울 목동 아이스링크에서 공연된다. 러닝 타임은 120분(인터미션 20분 포함)이다.