한국 남자배구, 마카오 가볍게 제압하고 3연승으로 동아시아선수권 준결승 진출

이미지 확대 한국 남자배구대표팀 선수들이 7일 동아시아남자선수권 조별리그 3차전에서 마카오를 가볍게 제압하고 있다. 몽골배구협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국 남자배구대표팀 선수들이 7일 동아시아남자선수권 조별리그 3차전에서 마카오를 가볍게 제압하고 있다. 몽골배구협회 제공

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한국 남자배구대표팀이 2026 동아시아남자선수권대회에서 파죽의 3연승을 기록하며 조1위로 준결승에 올랐다.이사나예 라미레스 감독이 이끄는 대표팀은 7일 몽골 울란바타르 AVA 아레나에서 열린 대회 B조 조별리그 3차전에서 마카오를 세트 스코어 3-0(25-18 25-16 25-15)으로 완파했다. 한국은 일본과 대만에 이어 마카오까지 연파하며 조별리그 전승으로 준결승 티켓을 따냈다.김요한(삼성화재)과 임재영(대한항공)이 나란히 13점을 쓸어담으며 공격을 이끌었고 김준우(삼성화재)와 이상현(국군체육부대)이 각각 10점, 9점으로 힘을 보탰다. 한국은 이번 대회를 다음달 연달아 열리는 2026 아시아남자선수권대회와 2026 아이치-나고야아시안게임의 리허설로 삼고 조직력을 다지는데 집중하고 있다.한국은 8일 오후 8시 30분 A조 2위와 결승 진출권을 다툰다. 중국, 홍콩, 몽골이 속한 A조에서는 중국과 홍콩이 1, 2위로 준결승에 진출할 가능성이 높다.