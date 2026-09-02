경북대 ‘서울대 10개 만들기’ 탈락에… 지역 사회 “TK 패싱” 반발

세줄 요약 교육부가 ‘서울대 10개 만들기’ 지원 대학으로 부산대·전남대·충남대를 선정하고 경북대를 제외하자 대구·경북 지역에서 반발이 일었다. 교수회와 총동창회는 공정성과 투명한 기준 설명을 요구했다. 지역 정치권도 경쟁력보다 권역 안배가 우선된 것 아니냐고 비판했다. 경북대 탈락에 TK 지역 반발 확산

교수회·동창회, 공정성·기준 설명 요구

정치권, 권역 안배·낮은 평가 대학 선정 비판

이미지 확대 경북대 본관. 경북대 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북대 본관. 경북대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘서울대 10개 만들기’ 지원 대학 선정에 경북대가 탈락하자 대구·경북(TK) 지역에서 반발이 터져 나왔다. 각종 지표에서 선정 대학들보다 우위에 있음에도 탈락했다는 이유에서다. 부산대·전남대·충남대에 막대한 재정이 투입되는 동안 경북대의 경쟁력이 상대적으로 떨어질 수 있다는 우려의 목소리도 나온다.2일 경북대 등에 따르면 교육부는 전날 ‘서울대 10개 만들기 패키지 지원 대학’에 부산대와 전남대, 충남대를 선정했다. 선정 대학에는 올해 각각 약 700억 원씩 지원되며 정부는 2030년까지 5년간 집중 지원한다. 일반재정 지원 등을 통한 추가 지원을 더하면 대학별 지원 규모는 더 커질 것으로 보인다.경북대 탈락 소식에 대학 안팎에서 즉각 반발의 목소리가 나왔다. 경북대 교수회는 공식 입장문을 내고 “정부에는 공정성과 투명성을 요구하고, 대학본부에는 책임 있는 설명과 혁신을 요구한다”고 밝혔다. 교육·연구 역량과 지역산업 연계성 등을 어떤 기준으로 평가했는지 지역사회가 납득할 수 있는 교육부의 설명이 필요하다는 것이다. 교수회는 대학 본부에도 미선정 원인과 향후 대책 마련을 촉구했다.동문들도 비판 행렬에 가세했다. 경북대 총동창회는 성명서를 통해 “선정 결과에 대해 깊은 유감을 표하며, 선정 기준과 원칙을 묻지 않을 수 없다”며 “특히 최종 선정 대학이 영남·호남·충청에서 각각 한 곳씩 나온 만큼, 실질적인 경쟁력보다 권역별 안배가 우선된 것은 아닌지에 대한 의문도 해소돼야 한다”고 강조했다.총동창회는 객관적인 대학 경쟁력 지표를 근거로 경북대의 탈락에 의문을 제기했다. 경북대는 ‘THE 세계대학순위 2026’에서 부산대와 함께 501~600위권으로 9개 거점국립대 가운데 최상위권에 올랐고 연구의 질과 산업협력, 국제화 부문에서는 각각 1위를 기록했다. ‘QS 세계대학순위 2027’에서도 세계 공동 481위로 거점국립대 중 2위에 올랐다.지역 정치권도 강하게 반발했다. 국회 교육위원회 소속인 이인선 국민의힘(대구 수성을) 의원은 페이스북에 “과거 글로컬대학 사업 선정 과정에서 경북대와 부산대가 B등급, 전남대 C등급, 충남대 D등급 평가를 받은 것으로 확인됐다”며 “경북대보다 낮은 C·D등급을 받은 대학들이 선정된 배경을 납득하기 어렵다”고 지적했다.