SSG 새 외인투수는 156km 파이어볼러 페드로 아빌라

세줄 요약 SSG 랜더스가 최고 156㎞ 강속구를 던지는 베네수엘라 우완 페드로 아빌라와 총액 40만달러에 계약했다. MLB와 일본프로야구 경험을 갖춘 그는 풍부한 선발 경험과 이닝 소화 능력으로 후반기 마운드에 힘을 보탤 전망이다. SSG, 새 외국인투수 페드로 아빌라 영입

최고 156㎞ 강속구와 다양한 구종 보유

MLB·NPB 경험 바탕 후반기 반등 기대

이미지 확대 페드로 아빌라 SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 페드로 아빌라 SSG 랜더스 제공

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SSG 랜더스가 새 외국인투수 영입을 마무리하고 후반기 레이스 대반격을 준비한다.SSG는 8일 “페드로 아빌라(29)와 총액 40만달러(연봉 38만달러·옵션 2만달러)에 계약했다”고 발표했다. 베네수엘라 출신의 우완 투수로 신장 180㎝·체중 95㎏의 당당한 체구에 최고 구속 156㎞의 빠른 공을 던진다. 커터, 커브, 체인지업, 스플리터 등 구종도 다양하다.2014년 워싱턴 내셔널스에 입단했고 5년 뒤인 2019년 샌디에이고 파드리스에서 메이저리그(MLB) 데뷔전을 치렀다. MLB 통산 72경기에서 146과 1/3이닝을 던져 8승 4패 1홀드 1세이브, 평균자책점 3.51을 기록했다. 2025년엔 일본 프로야구(NPB) 야쿠르트 스왈로스에서 뛰었다. 15경기에 등판해 82와 1/3이닝을 소화하며 7승 8패, 평균자책점 4.04의 성적을 남겼다. 올시즌엔 클리블랜드 가디언스 산하 트리플A에서 60이닝을 던지며 3승 7패에 평균자책점 7.50을 기록했다. 메이저리그 뿐만 아니라 일본 프로야구도 경험한 만큼 KBO리그에도 빠르게 적응할 수있을 것으로 기대된다.SSG는 “풍부한 선발 경험과 안정적인 이닝 소화 능력을 갖춘 투수로 최근까지 실전 등판을 이어온 점을 종합적으로 검토해 현재 팀 선발진에 힘을 보탤 수 있는 자원으로 판단했다”며 기대감을 드러냈다. 아빌라는 “SSG의 일원이 되어 매우 기쁘다. 새로운 도전을 통해 좋은 경기력을 보여드리고 팀 승리에 기여할 수 있도록 하겠다”고 소감을 밝혔다.SSG는 이에 앞서 극심한 부진에 빠져있던 외국인 투수 앤서니 베니지아노와 결별을 선언하고 새 외국인 투수를 물색해왔다.