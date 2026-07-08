“잠실구장 그라운드 흙도 담아가세요”...잠실 추억 되새기는 올스타 팬페스트

이미지 확대 KBO는 10, 11일 이틀에 걸쳐 진행되는 올스타전에 맞춰 잠실구장의 추억을 되새길 수 있는 다양한 이벤트를 준비했다. 사진은 지난해 올스타전 팬페스트존의 모습. KBO 제공 닫기 이미지 확대 보기 KBO는 10, 11일 이틀에 걸쳐 진행되는 올스타전에 맞춰 잠실구장의 추억을 되새길 수 있는 다양한 이벤트를 준비했다. 사진은 지난해 올스타전 팬페스트존의 모습. KBO 제공

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잠실구장에서 열리는 마지막 올스타전을 맞아 ‘잠실의 추억’을 간직할 수 있는 다양한 이벤트가 마련된다.KBO는 오는 10일과 11일 이틀간 개최되는 올스타전에 ‘팬 페스트존’을 설치해 현장을 찾은 야구 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물한다.올해 팬 페스트존에는 ‘Re:잠실’ 테마에 맞춰 팬들이 직접 참여하고 추억을 쌓을 수 있는 체험존인 ‘Re:tro 잠실’과 ‘Re:member 잠실’을 운영한다. 팬 페스트존 이용 인증샷을 SNS 스토리에 게재한 팬이라면 누구나 이용할 수 있다. ‘Re:tro 잠실’에는 무작위 뽑기 기계를 설치해 다양한 경품을 선물하고 ‘Re:member 잠실’에서는 팬들이 경기장의 일부를 직접 간직할 수 있도록 실제 잠실야구장 내야 흙을 DIY 공병에 담아 소장할 수 있는 부스를 운영한다. 특별 전시 공간인 ‘Re:cord 잠실’ 부스에서는 잠실야구장의 연혁과 한국 야구사의 감동적인 순간들을 영상으로 만나볼 수 있다. 그동안 잠실야구장을 수놓았던 과거 유니폼과 추억이 깃든 티켓, 역사적인 야구용품 및 트로피 등 상징적인 물품들이 함께 전시된다.‘2026 KBO Z-CREW 존’에서는 참여형 프로그램인 ‘피치클락 챌린지’가 진행된다. 팬들은 피치클락의 제한 시간 내에 병뚜껑을 튕겨 ABS 존 안에 넣는 게임을 통해 피치클락과 ABS의 긴장감을 체험할 수 있다. 참가자에게는 2026 KBO Z-CREW가 자체 제작한 굿즈가 제공된다. ‘플레이존’에서는 보는 야구를 넘어 팬들이 직접 경험하며 즐길 수 있는 역동적인 체험형 콘텐츠가 준비된다. 10일 오후 4시부터 퓨처스 올스타 선수 4명이, 11일 오후 3시 30분부터는 KBO 올스타 선수 4명이 각각 30분간 팬들에게 투구와 타격 노하우를 전수하는 ‘원포인트 레슨’을 진행한다. 잠실야구장 외야 캐치볼장에 마련된 ‘KBO 마켓’ 부스에서는 잠실야구장에서 열리는 마지막 올스타전을 기념해 제작된 다양한 올스타전 공식 굿즈를 만나볼 수 있다.