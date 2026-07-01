체육공단, 스포츠 ESG 얼라이언스 네트워킹 세미나 개최

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국민체육진흥공단은 지난 30일 서울 송파구 올림픽회관에서 ‘스포츠 이에스지(ESG) 얼라이언스 네트워킹 세미나’를 개최했다고 1일 밝혔다.이번 행사는 ‘스포츠 ESG 얼라이언스’ 회원사의 ESG 실천 역량을 높이고 기후 취약계층을 돕기 위한 사회공헌 활동에 서로의 힘을 보태기 위해 마련됐다.16개 회원사에서 30여 명이 참여한 이번 행사에서는 회원 간 네트워킹 활동, 체육공단의 추진 사례 발표 및 이론·실습 교육 등 회원의 스포츠 ESG에 대한 이해도와 역량을 높이기 위한 다양한 프로그램이 진행됐다.이와 함께 기후 취약계층을 위해 체육공단 기부금으로 마련된 ‘시원한 여름 나기’ 선물을 직접 포장하는 봉사활동을 함께하며 행사의 의미를 더하는 시간을 가졌다.