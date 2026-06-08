PXG어패럴, 블록코어 감성 담은 ‘그린 더비’ 캡슐 컬렉션 출시

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세줄 요약 PXG어패럴이 스포츠 축제 시즌에 맞춰 블록코어 감성을 담은 ‘그린 더비’ 캡슐 컬렉션을 선보였다. 축구장과 골프장의 초록 필드에서 착안해 골프웨어 클래식에 트렌디한 스타일을 더했다. 남성은 니트와 셔츠 재킷, 여성은 반팔 원피스를 중심으로 구성했다. 블록코어 감성의 ‘그린 더비’ 캡슐 출시

초록 필드 착안한 2026 FW 프리폴 라인

남녀 유니섹스·액세서리까지 구성

이미지 확대 PXG어패럴 ‘그린 더비’(Green Derby) 캡슐 컬렉션. PXG어패럴 제공 닫기 이미지 확대 보기 PXG어패럴 ‘그린 더비’(Green Derby) 캡슐 컬렉션. PXG어패럴 제공

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PXG어패럴이 전 세계적인 스포츠 축제 시즌을 맞아 블록코어(스포츠 유니폼 기반의 패션) 감성을 접목한 ‘그린 더비’(Green Derby) 캡슐 컬렉션을 출시했다고 8일 밝혔다.이번 컬렉션은 축구장과 골프장이 모두 초록빛 필드라는 공통점에서 착안해 기획했다는 설명이다. 골프웨어의 클래식한 디자인에 최근 패션 트렌드로 주목받는 블록코어 스타일을 접목한 ‘2026 FW 프리폴(Pre-Fall) 라인’으로, 여름부터 가을까지 필드와 일상을 아우르는 스타일링을 제안한다.남성 라인은 스트라이프 디테일을 적용한 여름 니트와 와샤 소재 셔츠 재킷, 반팔 티셔츠, 하프 팬츠 등으로 구성했다. 와샤 소재 특유의 가벼운 착용감과 쾌적함을 강조한 것이 특징이다. 여성 라인에서는 스포티하면서도 여성스러운 분위기의 반팔 원피스를 주력 제품으로 내세웠다.특히 셔츠 재킷과 하프 팬츠는 유니섹스 스타일로 제작돼 남녀 모두 블록코어 감성의 스타일링을 연출할 수 있도록 했다. 이와 함께 스포츠 삭스와 머플러 등 액세서리 제품도 함께 출시했다.PXG어패럴 관계자는 “스포츠 축제 시즌에 맞춰 골퍼들에게 새로운 스타일링 경험을 제공하기 위해 이번 컬렉션을 기획했다”며 “여름철 라운드와 일상에서 반바지와 셔츠 재킷만으로도 완성도 높은 셋업 스타일을 연출할 수 있을 것”이라고 말했다.