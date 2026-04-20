“커피 마시고 바둑 뒀더니”…입신최강자 된 변상일의 유쾌한 소감

맥심커피배 7전 8기 끝 우승 소감 화제

“더 발전해 좋은 모습 보일 것” 다짐도

이미지 확대 변상일 9단이 20일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제27회 맥심커피배 입신최강전 시상식에서 트로피를 들고 기념사진을 찍고 있다. 2026.4.20 한국기원 제공 닫기 이미지 확대 보기 변상일 9단이 20일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제27회 맥심커피배 입신최강전 시상식에서 트로피를 들고 기념사진을 찍고 있다. 2026.4.20 한국기원 제공

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7전 8기 끝에 입신최강전 왕좌에 오른 변상일 9단이 대회 후원사의 커피를 마시며 바둑을 준비했다고 밝히며 좌중을 빵 터지게 했다.변 9단은 20일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제27회 맥심커피배 입신최강전 시상식에서 “결승 준비는 동서식품의 카누 커피를 마시면서 했다”면서 “첫 결승에서 우승까지 하게 돼 기뻤다. 더 발전해서 좋은 모습을 보이도록 노력하겠다”고 말했다. 그는 “27년간 꾸준히 후원해준 동서식품에도 감사하다”고 덧붙였다.변 9단은 지난 2일 막을 내린 대회 결승에서 박정환 9단을 최종 전적 2-1로 꺾고 우승을 차지했다. 맥심커피배에서 8번 도전 끝에 처음으로 결승에 올랐던 그는 지난 2월 신한은행 세계기선전 초대 우승으로 기세를 올리던 박 9단을 상대로 명승부를 펼친 끝에 정상에 올랐다. 박 9단과 결승에서 만나는 것이 이번이 처음이었는데 좋은 결과를 얻게 됐다.아쉽게 준우승에 머무른 박 9단은 “영광스러운 자리에 참석할 수 있어 기쁘다”면서 “준우승해서 아쉽긴 하지만 이번 대회를 통해 부족한 부분을 알 수 있었던 것 같고 다음 대회에 보완해서 꼭 우승하겠다”고 다짐했다. 박 9단 역시 “하루 2잔 정도 카누 커피를 타서 마시는 게 성적의 비결”이라고 밝혔다.동서식품이 후원하고 한국기원이 주최·주관한 제27회 맥심커피배 입신최강전은 지난 1월 5일 첫 대국을 시작으로 약 석 달 동안 이어졌다. 입신(入神) 즉 9단 기사들을 대상으로 여는 권위 있는 대회로 결승 2국은 강원 원주시 오크밸리 리조트에서 열려 대회만의 전통을 이어갔다. 박 9단이 앞서 4차례 우승하며 현역 바둑기사 중 이 대회에서 가장 많은 우승 기록을 가지고 있다.