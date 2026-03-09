김시우, 아널드 파머 인비테이셔널 공동 13위…바티아, 연장 우승

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

김시우, 아널드 파머 인비테이셔널 공동 13위…바티아, 연장 우승

권훈 기자
입력 2026-03-09 09:39
수정 2026-03-09 09:39
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
김시우의 웨지샷.
김시우의 웨지샷.


김시우가 미국프로골프(PGA)투어 시그니처 대회 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2000만달러)에서 공동 13위에 올랐다.

9일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 베이힐 골프＆로지(파72)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 4개와 보기 2개를 묶어 2언더파 70타를 친 김시우는 최종합계 5언더파 283타로 대회를 마쳤다.

김시우는 공동 9위 그룹에 3타 뒤져 톱10 진입은 불발됐다.

하지만 최근 2개 대회에서 공동45위, 공동34위로 중하위권에 머무는 등 하락세를 멈춰세웠다.

이미지 확대
우승 트로피를 든 악샤이 바티아.
우승 트로피를 든 악샤이 바티아.


왼손잡이 악샤이 바티아(미국)는 대니얼 버거(미국)를 연장전에서 꺾고 우승했다.

둘은 합계 15언더파 273타로 4라운드를 끝내 연장전을 벌였다.

2024년 발레로 텍사스 오픈 제패 이후 1년여만이다. 그는 지금까지 3차례 우승을 모두 연장전에서 따냈다.

1타차 2위로 나선 최종 라운드에서 바티아는 한때 버거에 5타차로 뒤졌지만 후반에만 5타를 줄여 승부를 연장으로 끌고 갔고 18번 홀(파5)에서 치른 연장전에서 버거가 보기를 적어낸 사이 파를 지켜 짜릿한 역전극을 완성했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 공동24위(2언더파 286타)에 그쳐 작년 2월 피닉스오픈 공동25위 이후 23개 대회 만에 20위 밖 순위를 찍었다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
아널드 파머 인비테이셔널에서 우승한 선수는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로