KLPGA 구단 대항전 여수 디오션CC에서 20일 개막

방금 들어온 뉴스

KLPGA 구단 대항전 여수 디오션CC에서 20일 개막

권훈 기자
입력 2026-03-05 17:03
수정 2026-03-05 17:03
이미지 확대
까르마·디오션 컵 골프구단 대항전 포스터. 대회조직위 제공.
까르마·디오션 컵 골프구단 대항전 포스터. 대회조직위 제공.


한국여자프로골프(KLPGA) 최강 구단을 가리는 까르마·디오션 컵 골프구단 대항전이 오는 20일부터 사흘 동안 전남 여수시 디오션 컨트리클럽에서 열린다.

올해 5회째인 까르마·디오션 컵 골프구단 대항전은 KLPGA투어 국내 개막을 앞두고 선수들이 실전 감각을 끌어올리고 기량을 점검할 수 있는 무대다.

개최지 여수를 포함한 전남 지역 골프팬들의 폭발적인 관심과 열띤 응원이 더해져 지역을 대표하는 골프 축제로 자리잡았다.

대회에는 한국여자프로골프(KLPGA)투어를 대표하는 9개 골프 구단과 대한골프협회(KGA) 여자골프 국가대표팀까지 10개 팀이 출전한다.

이예원, 이다연, 배소현 등 스타 군단을 보유한 메디힐 골프단과 고지원, 김민주, 서교림, 전예성 등을 앞세운 삼천리 골프단이 유력한 우승 후보로 꼽힌다.

이 대회에서 롯데 소속으로 3년 연속 우승 트로피를 품었던 이소영은 올해는 메디힐 구단으로 옮겨 4년 연속 우승을 노린다.

성유진, 김민선, 현세린 등이 포진한 대방건설과 시드순위전 수석 양효진, 서어진이 포진한 대보건설, 노승희를 영입한 리쥬란도 주목받는다.

지난달 아시아·태평양여자아마추어선수권대회(WAAP)에서 우승한 양윤서가 출전하는 여자골프 국가대표팀의 패기도 볼거리다.

이번 대회의 타이틀 스폰서인 까르마 골프단은 창단 멤버 이승연과 최예본이 나선다.
권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
