KLPGA iM금융오픈, 사전 이벤트로 스크린골프대회 개최

방금 들어온 뉴스

KLPGA iM금융오픈, 사전 이벤트로 스크린골프대회 개최

권훈 기자
입력 2026-03-04 16:24
수정 2026-03-04 16:24
이미지 확대
iM금융오픈 스크린골프대회 안내문. iM금융그룹 제공.
iM금융오픈 스크린골프대회 안내문. iM금융그룹 제공.


iM금융그룹은 대구·경북 지역 유일의 한국여자프로골프(KLPGA) 정규투어 ‘iM금융오픈 2026’ 개최를 기념한 사전 이벤트로 ‘스크린골프대회’를 개최한다고 4일 밝혔다.

스크린골프대회는 오는 29일까지 전국 골프존 및 골프존파크 모든 매장에서 참여할 수 있다. 실제 경기가 열리는 골프존카운티 선산CC 코스에서 열려 KLPGA투어 코스를 미리 경험할 수 있도록 했다.

신페리오 상위 성적 1~3위에 각각 200만원, 100만원, 50만원의 상금을 지급하고, 4위부터 25위까지는 브리지스톤 우드, 골프백, 거리측정기 등 다양한 골프 용품을 증정한다. 메달리스트에게는 브리지스톤 드라이버를 제공한다. 롱기스트와 니어리스트에게는 각각 캐디백과 스탠드백을 준다.

골프공, 골프모자 등을 선물하는 럭키드로우 이벤트와 추첨으로 스타벅스 1만원 상품권을 나눠주는 등 참가 선물도 푸짐하다.

권훈 기자
