KLPGA iM금융오픈, 사전 이벤트로 스크린골프대회 개최

iM금융그룹은 대구·경북 지역 유일의 한국여자프로골프(KLPGA) 정규투어 ‘iM금융오픈 2026’ 개최를 기념한 사전 이벤트로 ‘스크린골프대회’를 개최한다고 4일 밝혔다.스크린골프대회는 오는 29일까지 전국 골프존 및 골프존파크 모든 매장에서 참여할 수 있다. 실제 경기가 열리는 골프존카운티 선산CC 코스에서 열려 KLPGA투어 코스를 미리 경험할 수 있도록 했다.신페리오 상위 성적 1~3위에 각각 200만원, 100만원, 50만원의 상금을 지급하고, 4위부터 25위까지는 브리지스톤 우드, 골프백, 거리측정기 등 다양한 골프 용품을 증정한다. 메달리스트에게는 브리지스톤 드라이버를 제공한다. 롱기스트와 니어리스트에게는 각각 캐디백과 스탠드백을 준다.골프공, 골프모자 등을 선물하는 럭키드로우 이벤트와 추첨으로 스타벅스 1만원 상품권을 나눠주는 등 참가 선물도 푸짐하다.