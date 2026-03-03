KLPGA 임희정, 자연 성분 피부·두피 관리 전문 히니스와 후원 계약

방금 들어온 뉴스

KLPGA 임희정, 자연 성분 피부·두피 관리 전문 히니스와 후원 계약

권훈 기자
입력 2026-03-03 09:53
수정 2026-03-03 09:53
손희주 히니스 대표 (오른쪽)와 임희정 . 히니스 제공.
손희주 히니스 대표 (오른쪽)와 임희정 . 히니스 제공.


프리미엄 뷰티·퍼스널케어 브랜드 히니스(hiniis)는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 인기 선수 임희정과 후원 계약을 했다고 3일 밝혔다.

임희정은 2026년 시즌 동안 히니스 제품을 지원받으며 브랜드 홍보 활동에 함께할 예정이다. 히니스는 임희정에게 라운드와 훈련 이후 두피 및 피부 회복 관리까지 이어지는 ‘골프 라이프스타일 맞춤 케어’를 제공한다.

KLPGA투어에서 2차례 메이저대회 우승을 포함해 5승을 올린 임희정은 2년 연속 KLPGA투어 인기상을 받았고 7년 연속 KLPGA 홍보모델에 선정되는 등 실력과 인기를 겸한 선수로 꼽힌다.

작년에 시장에 나온 히니스는 불필요하거나 자극적 성분을 배제하고 자연 유래 성분을 고함량으로 배합한 것이 특징이다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로