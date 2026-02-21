스포츠 [포토] ‘은메달 획득’ 쇼트트랙 남자 계주 입력 2026-02-21 09:58 수정 2026-02-21 09:58 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/2026/02/21/20260221800001 URL 복사 댓글 0 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 5,000m 계주 결승. 한국 이정민이 임종언을 밀어주고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 경기는 어느 대회의 일환으로 진행되었나? 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 2024 밀라노 쇼트트랙 선수권대회