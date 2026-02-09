시애틀, 창단 두 번째 슈퍼볼 우승…11년 만에 뉴잉글랜드에 설욕

이미지 확대 마이크 맥도널드 시애틀 시호크스 감독이 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 제60회 슈퍼볼에서 우승한 뒤 빈스 롬바르디 트로피에 입을 맞추고 있다. 샌타클래라 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마이크 맥도널드 시애틀 시호크스 감독이 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 제60회 슈퍼볼에서 우승한 뒤 빈스 롬바르디 트로피에 입을 맞추고 있다. 샌타클래라 AP 연합뉴스

시애틀 시호크스가 숙적 뉴잉글랜드 패트리어츠를 상대로 11년 만에 설욕하며 미국프로풋볼(NFL) 최고의 영예인 빈스 롬바르디 트로피를 들어 올렸다.시애틀은 9일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 제60회 슈퍼볼에서 뉴잉글랜드를 29-13으로 제압했다.시애틀의 슈퍼볼 우승은 구단 역사상 두 번째이며, 2014년 제48회 슈퍼볼 이후 12년 만이다.시애틀은 2015년 슈퍼볼 2연패에 도전했으나 뉴잉글랜드에 통한의 역전패를 당했다. 당시 시애틀은 경기 종료 직전 24-26으로 끌려가던 중 1야드를 남겨두고 러닝백에게 공을 주는 대신 패스를 선택했다. 이때 뉴잉글랜드 코너백 맬컴 버틀러가 공을 가로채 눈앞에 뒀던 우승을 헌납했다.이날 시애틀은 11년 전 잘못을 범하지 않겠다는 각오로 필드에 올랐다. 1쿼터 11분 58초를 남기고 키커 제이슨 마이어스가 33야드 필드골을 성공해 3-0으로 출발했다. 마이어스는 2쿼터 11분 16초를 남기고 39야드 필드골을 성공시킨 데 이어, 전반 종료 11초 전 41야드 필드골까지 넣으며 9-0으로 점수 차를 벌렸다.4쿼터 19-7까지 달아난 시애틀은 뒷문을 견고하게 닫기 시작했다. 뉴잉글랜드의 거센 돌파에도 시애틀의 수비는 뚫리지 않았고, 시애틀이 역습으로 더 치고 나가면서 우승 트로피를 품었다.