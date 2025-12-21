여고생 최가온, 스노보드 월드컵 2주 연속 우승…밀라노 정조준

이미지 확대 최가온, 스노보드 하프파이프 월드컵 2주 연속 우승 최가온이 20일(한국시간) 미국 콜로라도주 코퍼마운틴에서 열린 2025~26 FIS 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 결선에서 우승한 뒤 기뻐하고 있다. 올댓스포츠 제공 닫기 이미지 확대 보기 최가온, 스노보드 하프파이프 월드컵 2주 연속 우승 최가온이 20일(한국시간) 미국 콜로라도주 코퍼마운틴에서 열린 2025~26 FIS 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 결선에서 우승한 뒤 기뻐하고 있다. 올댓스포츠 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

스노보드 기대주 최가온(17·세화여고)이 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵 여자 하프파이프에서 2주 연속 정상에 올랐다.최가온은 20일(한국시간) 미국 콜로라도주 코퍼마운틴에서 열린 2025~26 FIS 스노보드 월드컵 여자 하프파이프 결선에서 94.50점을 받아 1위를 차지했다. 지난주 중국 월드컵에 이은 2회 연속 월드컵 우승이다.2023년 12월 미국 대회에서 생애 첫 월드컵 1위에 오른 최가온은 올해 두 차례 우승을 추가하며 개인 통산 월드컵 3승째를 달성했다. 이번 대회에서는 도미타 세나(일본)가 88.75점으로 은메달, 베아 김(미국)이 75.25점으로 동메달을 목에 걸었다.예선 1조에서 90.33점을 획득해 1위로 결선에 오른 클로이 김(미국)은 이날 연습 도중 몸 상태가 좋지 않아 결선 출전을 포기했다. 클로이 김은 2018년 평창, 2022년 베이징 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달을 획득한 이 종목 최강자다.최가온은 결선을 마친 뒤 매니지먼트 회사인 올댓스포츠를 통해 “중국 대회와 마찬가지로 이번 대회도 좋지 않은 날씨여서 쉽지 않았다”며 “1차 런에서 넘어지고, 2차 때 다시 정신력을 붙잡아 다행”이라고 소감을 밝혔다.이어 “두 번째 월드컵까지 치르고 나니 올림픽이 점점 다가오는 것을 느낀다”며 “올림픽에서 좋은 모습을 보여드리기 위해 앞으로 최선을 다하겠다”고 각오를 다졌다.최가온은 2026년 2월 이탈리아 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 클로이 김 금메달을 놓고 격돌할 전망이다.