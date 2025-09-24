국민체육진흥공단, 강원도 평창에 ‘스포츠 돌봄’ 프로젝트 진행

방금 들어온 뉴스

국민체육진흥공단, 강원도 평창에 ‘스포츠 돌봄’ 프로젝트 진행

이제훈 기자
이제훈 기자
입력 2025-09-24 15:12
수정 2025-09-24 15:12
이미지 확대
국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 24일 스포츠 전문가와 함께 강원도 평창군의 한 마을을 찾아 ‘모두의 스포츠 돌봄 프로젝트’를 진행했다고 밝혔다.

‘모두의 스포츠 돌봄 프로젝트’는 스포츠 인프라가 부족한 읍면지역을 직접 방문해 유소년 대상 스포츠 스타 체육 교실을 제공하고 어르신에게는 건강·체력 측정, 의료 상담 및 건강용품을 지원하는 ‘통합형 스포츠 복지 서비스’로 체육공단의 대표 지역 연계 사업이다.

지난 23일 강원도 평창군 방림초등학교에서는 전 프로야구 선수 김경언씨가 강사로 나서 아이들과 함께 야구 수업 진행은 물론 야구용품도 지원했다. 또 평창군 노인복지회관 소속 어르신 50여 명을 대상으로 ‘국민체력100’의 건강·체력 측정과 함께 정형외과 전문의에 의한 근골격계 질환 예방을 위한 건강상담도 진행됐다.

체육공단은 26일에는 충북 청주시 옥포초등학교에서 전 국가대표이자 ‘1992 바르셀로나 올림픽’ 탁구 동메달리스트인 홍차옥씨가 강사로 참여해 아이들과 함께 탁구 수업을 진행할 예정이다. 이번 사업은 10월과 11월 제주, 경북 지역에서도 이어진다.

이제훈 전문기자
