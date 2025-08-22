다저스 마운드 오르는 손흥민 “부드럽게 던지니 쉽다”

이미지 확대 로스앤젤레스 다저스 경기 시구 연습중인 근황을 공개한 미국프로축구(MLS) LAFC의 손흥민. 구단 SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 로스앤젤레스 다저스 경기 시구 연습중인 근황을 공개한 미국프로축구(MLS) LAFC의 손흥민. 구단 SNS 캡처

미국프로축구(MLS)로 무대를 옮긴 손흥민(33)이 미국 로스앤젤레스(LA)를 함께 지역 연고지로 쓰는 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스 시구를 앞두고 맹연습 중인 근황을 전했다.손흥민의 소속팀 LAFC는 22일(한국시간) 구단 홈페이지와 SNS를 통해 손흥민의 시구 연습 영상을 공개했다.영상에서 손흥민은 LAFC의 미국인 수비수 라이언 홀링스헤드에게 포수를 맡기고 공을 던졌다.손흥민은 “첫 시구다. 어제 처음 연습했다. 사실 그렇게 나쁘진 않다”며 웃었다. 이어 “사실 거리가 좀 멀긴 하다”면서도 “부드럽게 던지니까 쉽더라. 이 정도면 괜찮지 않냐”고 말했다.홀링스헤드는 “투구 자세가 좋고 허리 회전도 좋다. 자신감 넘친다”며 손흥민을 추켜세웠다.손흥민은 오는 28일 LA 다저스타디움에서 LA 다저스와 신시내티 레즈와의 경기 시구자로 마운드에 오를 예정이다.