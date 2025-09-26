‘수용번호 3617’ 하얗게 머리 센 尹, “국민참여재판 원치 않냐” 질문에 ‘끄덕’

방금 들어온 뉴스

기사 검색

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-09-26 10:48
수정 2025-09-26 12:00
85일만에 재판 출석…얼굴 수척해져
재판 전 과정 인터넷에 공개

윤석열 전 대통령 특수공무집행방해 첫 재판
윤석열 전 대통령 특수공무집행방해 첫 재판 윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 ‘특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의’ 첫 재판에 출석해 있다. 2025.9.26 사진공동취재단


내란 특별검사팀이 추가 기소한 윤석열 전 대통령의 첫 재판이 26일 열린 가운데 윤 전 대통령이 출석한 모습이 공개됐다.

서울중앙지법 형사합의35부(부장 백대현)는 이날 오전 10시 15분 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 혐의 등 사건의 1차 공판과 보석 심문을 열었다.

윤 전 대통령은 이날 재판과 보석 심문에 모두 출석했다. 지난 7월 3일 내란 우두머리 혐의 공판 이후 85일만에 재판에 출석한 것이다.

앞서 재판부의 허가에 따라 이날 공판은 시작부터 끝까지 전 과정이 중계된다. 이날 공판은 개인정보 비식별화 과정 등을 거쳐 인터넷에 영상이 공개된다. 다만 보석 심문은 재판부가 중계를 불허했다.

윤 전 대통령이 탑승한 호송차량은 이날 오전 8시 35분쯤 서울구치소를 출발해 오전 9시 40분쯤 서초동 법원종합청사에 도착했다. 윤 전 대통령은 법원 내 구치감에서 대기하다 법정에 출석했다.

윤 전 대통령은 남색 정장 차림에 넥타이는 착용하지 않은 채 모습을 드러냈다. 하얗게 센 머리를 짧게 잘랐으며 얼굴은 수척해진 모습이었다. 왼쪽 가슴에는 수용번호 ‘3617’이 적힌 명찰을 착용했다.

윤 전 대통령은 재판장이 당사자 신원을 확인하는 인정신문에서 생년월일과 주소를 묻자 “1960년 12월 8일, 아크로비스타 ○○호”라고 답했다.

윤 전 대통령은 “국민참여재판을 원치 않느냐”는 재판부의 질문에 고개를 끄덕였다.

특검팀은 윤 전 대통령에 대해 자신에 대한 체포영장 집행을 방해한 혐의, 비상계엄 선포 전 국무회의에 참석하지 못한 국무위원 9명의 계엄 심의·의결권을 침해한 혐의, 계엄선포문을 사후 작성·폐기한 혐의를 적용해 기소했다.

윤석열 전 대통령 특수공무집행방해 첫 재판
윤석열 전 대통령 특수공무집행방해 첫 재판 윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 ‘특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의’ 첫 재판에 출석하고 있다. 2025.9.26 사진공동취재단


윤석열 전 대통령 특수공무집행방해 혐의 재판
윤석열 전 대통령 특수공무집행방해 혐의 재판 윤석열 전 대통령이 26일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해 혐의 재판에 출석하고 있다. <2025. 09.26 사진공동취재단>
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
