40년 된 육군 헬기 추락, 2명 사망… “민가 피하려 한 듯”

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 군 관계자들이 9일 경기 가평군 조종면 현리 신하교 인근에 추락한 육군 헬기 잔해 근처에서 현장을 통제하고 있다. 헬기 조종사 등 탑승자 2명은 사고 후 민간병원으로 긴급 후송됐으나 모두 사망했다.

이지훈 기자

2026-02-10 12면

경기 가평군 일대에서 훈련 중이던 육군 헬기가 9일 추락해 탑승자 2명이 모두 사망했다. 사고 기종인 코브라 헬기는 도입한 지 40여 년이 된 노후 기종인 것으로 알려졌다.육군에 따르면 이날 오전 11시 4분쯤 가평군 조종면 현리 신하교 인근에 비상절차훈련 중이던 15항공단 예하 대대 소속 육군 헬기(AH-1S·코브라)가 원인 미상의 사유로 추락했다. 비상절차훈련은 엔진을 끄지 않고 비상착륙하는 비행 훈련이다. 주조종사 50대 준위 A씨와 부조종사 30대 준위 B씨는 사고 직후 인근 민간병원으로 긴급후송됐으나 사망했다.추락 지점에서 약 30m 떨어진 곳에는 민가가 있어서 자칫 대형 사고로 이어질 수도 있었다. 주민들 사이에선 조종사가 민간인 피해를 막기 위해 하천으로 추락한 것 같다는 얘기도 나왔다.코브라 헬기가 육군에 도입된 건 1988년으로 현재 60여대를 운영 중이다. 앞서 코브라 헬기는 2023년 지상 비행 점검을 하던 중 프로펠러가 분리되는 사고가 발생한 바 있다. 2018년에도 코브라 헬기 한 대가 훈련을 위해 이륙하던 중 프로펠러가 분리돼 불시착했다.방위사업청은 코브라 등 노후헬기 교체를 위해 소형무장헬기(LAH) 사업을 진행 중으로 2024년 양산 1호기가 육군에 인도됐다. 2031년 전체 전력화를 완료할 계획이다.육군은 “사고 이후 동일기종에 대한 운항을 중지했다”며 “육군본부 참모차장대리(군수참모부장)를 주관으로 사고대책본부를 구성해 사고 원인 등을 확인 중”이라고 했다.사우디아라비아를 방문 중인 안규백 국방부 장관은 페이스북에 “사고 수습에 만전을 기하고 엄정한 진상 규명에 나설 것”이라고 밝혔다.