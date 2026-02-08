[르포] “내일 항공편도 없대요. 출근 어쩌죠”… 눈폭풍에 발묶인 제주 여행객들

제주공항 오가는 국내선 96편 결항

국제선 5편은 인천·김포·김해로 회항

활주로 운용 중단 오전 10시서 오전 11시까지 연장

오후 운항 재개 예고… 발권 카운터엔 길고 긴 행렬

특별기 운항 여의치 않은 저가항공 체류객들 ‘한숨’

공항에 담요 2700장, 삼다수 1000병등 심야 체류 대비

이미지 확대 제주공항 활주로가 오전 10시까지 운용이 중단됐다가 다시 오전 11시까지 연장됐다. 한국공항공사 제주공항은 정오부터 다시 운항이 재개될 것으로 예고했으나 이 역시 불투명한 상황이다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주공항 활주로가 오전 10시까지 운용이 중단됐다가 다시 오전 11시까지 연장됐다. 한국공항공사 제주공항은 정오부터 다시 운항이 재개될 것으로 예고했으나 이 역시 불투명한 상황이다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 제주공항 3층 출발장 발권 카운터 앞에서는 여행일정을 변경하려는 체류객들로 붐비고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주공항 3층 출발장 발권 카운터 앞에서는 여행일정을 변경하려는 체류객들로 붐비고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 오영훈 제주지사가 공항 출발 대합실을 거쳐 4층 옥상정원으로 이동해 활주로 제설작업 현장을 직접 확인하고 있다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 오영훈 제주지사가 공항 출발 대합실을 거쳐 4층 옥상정원으로 이동해 활주로 제설작업 현장을 직접 확인하고 있다. 제주도 제공

“오늘은 물론이고 내일(월요일)도 항공편이 없다네요. 출근해야 하는데 어쩌죠.”8일 오전 10시, 제주공항 3층 출발장 진에어 발권 카운터 앞. 여행 가방을 붙잡은 채 줄을 서 있던 유모(28)씨는 한 숨을 내쉬며 발을 동동 굴렸다. 그는 “발권카운터에선 대체 항공편을 알아보라고 해서 난감하다”고 토로했다.이날 제주공항은 사실상 멈춰 섰다. 강풍과 폭설이 동시에 몰아치면서 활주로 운항이 중단됐기 때문이다.한국공항공사 제주공항에 따르면 이날 오전 10시 기준 제주를 오가는 항공편 461편 가운데 국내선 155편이 결항됐다. 국제선도 상황은 비슷했다. 홍콩발 항공편은 김해로, 대만 타오위안발 항공편은 인천으로 방향을 트는등 국제선 5편이 회항했다. 눈보라 속 제주 상공 접근 자체가 쉽지 않기 때문이다.활주로에는 쉴 새 없이 제설 차량이 오가고 있지만 눈은 금세 다시 쌓이는 상황이다.황성갑 제주공항 총괄기획부장은 “활주로 제설작업이 완료(현재까지 5회 시행)됐으나, 눈폭풍으로 인한 극한 저시정과 강설이 다시 시작돼 활주로 운영을 오전 10시에서 11시까지 중단한 상황”이라며 “사실상 활주로 운영은 오전 11시부터 재개됐다”고 전했다.공항 내부는 점점 ‘체류객 대기실’로 변해가고 있었다. 발권 카운터 앞 줄은 끝이 보이지 않았다.여수로 가려던 대학생 일행은 “오전 10시까지 이미 6편이 결항돼 1400명 넘게 못 떠났다고 들었어요. 오늘은 전편이 마감이라 숙소부터 다시 잡아야 할 것 같아요”라고 말했다.아시아나항공 카운터에서는 직원 안내 방송이 반복됐다.“활주로 운영 중단이 오전 11시까지 연장됐습니다. 첫 비행기는 낮 12시 예정이지만 확정은 아닙니다”고 방송한 뒤 “오늘은 일요일이라 더욱 만석입니다. 결항 승객을 수용할 좌석이 없습니다. 특별기 투입을 요청할 예정이며 문자로 안내드리겠습니다. 여기서 기다리셔도 의미 없습니다.”방송이 끝나자 일부 승객은 허탈한 표정으로 서 있었다. 항공권 취소도 쉽지 않았다. 결항 승객만 문자 안내 대상이라며 예약은 유지해 달라는 안내가 이어졌다.기상청은 8일 늦은 밤까지 산지에 5~10㎝(해발고도 1500m 이상 15㎝ 이상), 중산간과 동부에 3~8㎝, 해안(동부 제외)에 1~5㎝의 눈이 더 내릴 것으로 예보했다.전날 7일부터 비상 1단계를 발령하고 24시간 비상근무체제로 전환한 도는 이날 오전 10시 도청 재난상황실에서 오영훈 지사 주재로 대설·한파 재난대책회의를 가진 뒤 긴급 제주공항을 방문해 대설로 인한 항공편 결항 상황과 체류객 지원 대책, 제설작업 등을 점검했다.이날 제주공항을 이용 예정인 체류객은 약 1만여명인 가운데 항공편 운항 재개됨에 따라 오후 들어서면서 체류객의 발길이 점점 늘어나는 상황이다. 오 지사는 공항 1층 상황실에서 결항 현황과 체류객 규모, 활주로 제설작업 진행 상황 등에 대한 브리핑을 청취했으며 3층 출발 대합실을 거쳐 4층 옥상정원으로 이동해 활주로 제설작업 현장을 직접 확인했다.도는 체류객 발생 예방을 위해 제주지방항공청, 한국공항공사 제주공항, 각 항공사 등과 협업하여 결항과 지연 항공편 예매자에 사전 안내 문자를 보내고, 각 기관간 상시 연락체계도 유지 중이다.또한 심야 체류객 발생으로 지원 물품이 필요한 경우 신속히 투입할 계획이다. 제주공항에 담요 2700장, 매트리스 1500장, 삼다수 1000병을, 제주도 창고에서 담요 2158장과 매트리스 2158장을 보유하고 있다.오 지사는 “기상 악화로 발이 묶인 여객들의 불안이 클 것”이라며 “결항 항공기 운항 정보와 기상 상황을 수시로 안내하고, 공항공사·항공사 등 관계기관이 긴밀히 협력해 이용객 불편을 최소화해달라”고 말했다.