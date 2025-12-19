서울 강남구청역 인근서 10중 추돌사고…6명 부상

방금 들어온 뉴스

서울 강남구청역 인근서 10중 추돌사고…6명 부상

임태환 기자
임태환 기자
입력 2025-12-19 20:13
수정 2025-12-19 20:13
이미지 확대
19일 오후 서울 강남구 강남구청역 사거리에서 9중 추돌 사고가 발생해 사고차량이 뒤엉켜 있다. 경찰 등에 따르면 시내버스가 정차 중인 승용차와 SUV 차량을 잇달아 들이받으며 차량 10대가 연쇄 추돌했다. 연합뉴스
19일 오후 서울 강남구 강남구청역 사거리에서 9중 추돌 사고가 발생해 사고차량이 뒤엉켜 있다. 경찰 등에 따르면 시내버스가 정차 중인 승용차와 SUV 차량을 잇달아 들이받으며 차량 10대가 연쇄 추돌했다. 연합뉴스


서울 강남구청역 인근에서 10중 추돌 사고가 발생했다. 이 사고로 6명이 다쳐 병원으로 옮겨졌다.

강남경찰서에 따르면 19일 오후 5시 30분쯤 강남구청역 인근에서 차량 10대가 잇따라 부딪히는 사고가 발생했다.

경찰 조사 결과 사고는 운행 중이던 시내버스가 앞서 정차 중이던 승용차와 스포츠유틸리티차량(SUV) 등을 들이받으면서 발생한 것으로 파악됐다.

경찰이 사고를 낸 60대 남성 버스운전자를 상대로 음주측정을 실시한 결과 음주 상태는 아닌 것으로 알려졌다.

이날 사고 수습 여파로 사고현장 일대에는 교통 혼잡이 발생했다. 강남구는 사고 발생 한시간쯤 뒤인 오후 6시 26분 사고 사실을 알리는 안전 안내 문자를 발송해 ‘주변 차량은 우회하시기 바란다’고 알렸다. 경찰과 소방 당국은 현재 정확한 사고 원인 등을 조사하고 있다.
임태환 기자
Copyright ⓒ 서울신문
