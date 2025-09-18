[속보] 육군 병장, 아파트 14층서 추락사… 범죄 혐의점 없어

이미지 확대 군인 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 군인 자료 이미지. 서울신문DB

전역을 앞두고 있던 육군 병장이 전북 진안의 한 아파트에서 추락해 숨졌다.18일 오전 5시 30분쯤 진안군 진안읍 한 아파트에서 육군 병장 A(20대)씨가 숨진 채 발견됐다.A씨는 군복을 입고 있었으며, 복도형 아파트 14층에서 추락한 것으로 파악됐다. A씨는 해당 아파트에 거주하고 있지는 않은 것으로 확인됐다.신고를 받고 출동한 경찰은 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 A씨의 시신을 육군에 인계했다.A씨는 전역을 앞두고 있었으며, 휴가 중인 상황은 아닌 것으로 전해졌다.육군은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.