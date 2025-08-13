‘테러 협박’ 이번엔 에버랜드…“일부 시설 이용 제한”

방금 들어온 뉴스

'테러 협박' 이번엔 에버랜드…"일부 시설 이용 제한"

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-08-13 12:54
수정 2025-08-13 13:37
대전출입국관리소에 ‘폭발물 설치’ 팩스
경찰특공대 등 수색…“발견 시 모두 대피”

에버랜드 홈페이지 공지문.
에버랜드 홈페이지 공지문.


백화점 등 대형 시설을 대상으로 한 허위 ‘테러 협박’이 줄을 잇고 있는 가운데, 13일 경기 용인시의 대형 테마파크 에버랜드를 폭파하겠다는 협박에 경찰이 현장 수색에 나섰다.

용인동부경찰서에 따르면 이날 오전 10시 48분쯤 대전출입국관리소에 “에버랜드를 폭파하겠다”는 내용의 팩스가 접수됐다.

경찰은 대전출입국관리소의 신고를 받고 현장에 경찰특공대 등을 투입해 폭발물 설치 여부를 확인하고 있다.

에버랜드는 이날 홈페이지 등을 통해 “폭발물 설치 제보로 인해 경찰이 수색 중”이라며 “안전이 확인될 때까지 일부 시설 이용이 제한될 수 있으니 양해 부탁드린다”라고 밝혔다. 에버랜드는 또 신규 입장객에 대해 진입을 통제하고 있는 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “기존 이용객들에게는 내부 안내방송을 통해 수색 사실을 알리고 있다”며 “현장에서 위험 요소가 발견될 경우 모두 대피할 수 있도록 할 것”이라고 전했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
